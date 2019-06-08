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"Лепят на коленке ложь": Генерал-полковник о том, зачем СМИ вбросили "сенсацию" о русских военных в день трагедии с MH17
08 июня 2019, 00:09 • 71 • В мире
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов назвал чушью выводы "Новой газеты" о том, что в день крушения MH17 в Донбассе у границ находилось под 200 российских военнослужащих. "Лепят на коленке ложь", - прокомментировал он.
В день крушения "Боинга", сбитого в Донбассе, в Ростовской области находилось около 200 российских военнослужащих, пишет "Новая газета". Такие выводы издание делает якобы из документов по безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года и выписок из приказов о постановке военнослужащих на довольствие и выдаче сухпайков.
Как рассказал председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов, подобная информация - "полный бред".
"Это просто безответственное заявление. Как 170 человек? Такого факта быть просто не могло", - подчеркнул он.
По его словам, подобная "сенсация" брошена в СМИ в рамках русофобской кампании, которую, по всей видимости, поддерживает "НГ".
"Новая газета" давно уже не новая. Она тиражирует старые штампы холодной войны", - отметил он.
Шаманов подчеркнул, что русофобия, которая развёрнута в последние годы по самым нелепым случаям чётко говорит лишь об одном: "Люди выбрали свою парадигму поведения и следуют ей, призывая те или иные структуры лепить на коленке ложь".
Аналогичную историю можно было наблюдать и в ситуации с "Белыми касками" в Сирии, напомнил отставной генерал-полковник. В частности, указал он, Россия неоднократно указывала на подготовку провокаций против Асада представителями данной организации, поддерживаемой Западом.
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