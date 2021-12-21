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"Лепит глупости": Читатели Zeit одёрнули министра обороны после слов о Путине

21 декабря 2021, 18:25  •  92 • В мире
Немецкие пользователи указали, что после подобных заявлений министра обороны им становится неловко за страну.
Немцы раскритиковали министра обороны Германии Кристину Ламбрехт. Ранее она заявила, что надо просто не пускать Путина и его "окружение" в бутики на Елисейских Полях.
Читатели газеты Die Zeit отмечают, что им неловко за такого министра.
"Ещё будучи министром юстиции, она особо не блистала, и вот теперь, став министром обороны, лепит глупости покруче", - комментирует DaRealFox.
Другой пользователь указал, что подобные высказывания вызывают обеспокоенность за Германию.
"Если санкции такого рода рождаются в голове нашего нового министра обороны, то мне становится страшно за Германию", - отметил Dr.Letsop.
По мнению комментатора Stefan Winter, если ситуация обострится, то стоит наказать тех, кто отличился такой агрессивной риторикой.
"Считаю, что было бы хорошо, если бы госпожа Ламбрехт и остальные члены нынешнего правительства Германии прекратили свою воинственную риторику и перешли к политике экономического сотрудничества и мирного взаимопонимания с Российской Федерацией. В противном случае мне бы хотелось, чтобы они лично ответили за последствия. Если произойдёт военное столкновение, то, по моему мнению, всех тех, кто способствовал этому устными или письменными заявлениями, нужно будет отдать под суд и наказать", - заметил он.

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