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"Леонид... Плохо": Гозмана застыдили за сравнение захватов в Беслане и Луцке
22 июля 2020, 13:00 • 18 • Политика
Леонид Гозмана застыдили за сравнение захватов в Беслане и Луцке. Политик решил провести нужную параллель между президентами России и Украины, однако в комментариях ему, мягко говоря, указали на неточности.
Глава движения "Союз правых сил" Леонид Гозман на личной странице в Facebook поделился своими впечатлениями от спецоперации в Луцке, где накануне террорист весь день удерживал заложников в автобусе. Как оказалось, Гозман восхищён тем, что президент Украины Владимир Зеленский записал видео с рекламой фильма по требованию захватчика. Правда, сразу после штурма это видео Зеленский удалил, но на это Гозман внимания не обращает.
Более того, Леонид Гозман считает уместным сравнивать захваты в Беслане, на Дубровке в Москве и в Луцке. В Беслане и в Москве работала целая группа террористов, вооружённых до зубов. В Луцке имели дело с сумасшедшим, вышедшим из психиатрической клиники. Но... Гозман всё равно видит так:
"У сильного президента Путина захваты заложников заканчиваются жертвами - погибают и заложники, и террористы. У слабого президента Зеленского всех заложников освободили, никто не пострадал. Как нам всем, а особенно жертвам Беслана, Норд-Оста и других терактов, повезло, что у нас сильный президент!"
Даже подписчики не разделили позицию Гозмана:
"Закрывая тему фарса в Луцке. Как всё-таки хорошо, что террорист потребовал именно то, что лучше всего в жизни умеет делать президент Зеленский - записывать видосики", - написала Вика Коровайная.
"Леонид, совершенно некорректные сопоставления. Плохо", - добавил Vasily Pupkin.
"В следующий раз у нас в прямом эфире будут резать людей", - пишет Татьяна Кравченко.
"Зеленскому не обязательно идти на переговоры, это работа спецслужб", - напомнил Эдуард Оганян.
"Уважаемый Леонид, уже объявили, что усиливается полицейский контроль по стране (или её части). Вот и вся сила зелёного прохиндея: повод для закручивания гаек. Оттого и требования идиотские", - написал Maxim Chistyakov.
Кстати, версия о подставном захвате и вчера "бурлила" в украинских медиа и социальных сетях. Однако доподлинно узнать о сути захвата будет непросто.
Фото: www.facebook.com/leonid.gozman.77.
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