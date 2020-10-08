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"Ленивый медведь Джей" рассказал о реальной жизни в США, восхитившись озёрами и горами России
08 октября 2020, 19:30 • 65 • В мире
"Ленивый медведь Джей" рассказал о реальной жизни в США, восхитившись озёрами и горами России. Индейский дедушка сообщил своему другу по переписке из РФ о ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса в Соединённых Штатах, и выразил надежду на то, что скоро, когда пройдёт пандемия, он сможет приехать и вживую увидеть красоты нашей страны.
Пользователь "Пикабу" поделился строками письма своего друга по переписке - индейского дедушки из Северной Америки, с которым он общается уже больше 10 лет.
Автор поста хотел продемонстрировать, насколько поэтичный слог у его собеседника, который при этом не имеет образования и занимается народными промыслами. Он называет себя "ленивым медведем Джеем".
В своём послании мужчина рассказал о пандемии COVID-19 в США. По его словам, обстановка потихоньку улучшается, однако в целом заболевание по-прежнему в силе и во многих штатах действуют карантинные ограничения.
Дедушка пояснил, что в связи с этим пока не может приехать погостить в Россию. При этом он выразил уверенность, что наша страна прекрасна. Собеседник пользователя поделился, что часто смотрит видео в Сети, на которых запечатлены красоты РФ: озёра, горные хребты и стада оленей. "Я до сих пор смотрю и улыбаюсь".
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