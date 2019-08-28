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"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели в ужас украинские солдаты

28 августа 2019, 09:24  •  140 • В мире
Вскоре после "победы революции Гидности", американские военные советники поняли, что армия их подопечной Украины находится на очень низкой ступени развития. Поэтому было решено исправить ситуацию при помощи создания на Яворовского полигоне подо Львовом учебного центра, где должны были проходить подготовку украинские военнослужащие. О курсантах этого центра, с которыми приходилось работать, рассказал в своем личном блоге подполковник ВС США, начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U) Роберт Трейси. "Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием, к тому же невероятно склонные к коррупции", - так охарактеризовал украинских военных полковник из США.
Текст, опубликованный Трейси, который до того, как приехать на Украину, командовал 1-м батальоном 502-го пехотного полка (Теннеси), а также имеет опыт работы в Пентагоне, невероятно красноречив. По словам полковника, самая главная проблема в нормальном процессе обучения на Яворовском полигоне – это украинские военнослужащие. А о самой учебной базе ничего плохого Трейси сказать не мог.
Прежде всего, отметил полковник, украинцы не только не хотят учить английский язык, но и между собой не всего понимают друг друга. Дело в том, что некоторые военные говорят или только на украинском, или только на русском. Есть и такие, которые не знают ничего кроме румынского или венгерского языков.
Кроме того, полковник отметил то, что местные солдаты невероятно ленивы и жадны, нередко откровенно саботируют занятия и пропускают мимо ушей рекомендации и требования американских инструкторов. А в дополнение к этому – воровство: украинские военные могут украсть и перепродать любой попавшийся им на глаза предмет. Так что, к такому повороту событий надо быть всегда готовым, пишет Трейси.
Отметил полковник и еще одну серьезную проблему – поголовное пьянство среди украинских военных.
"На Явпоровском полигоне пьют все. В связи с этим мы были вынуждены начинать занятия с проведения тестов на наличие алкоголя в крови обучаемых. Но даже это мало помогает", - пишет Роберт Трейси.
При этом, продолжил он, местное военное командование на курсантов никакого влияния оказать не может, да и вообще, создается впечатление, что и командиры рады принять участие в солдатских попойках.
Украинских солдат в большинстве удручает очень слабое образование. Из-за этого они не могут часто справиться с первого раза с самыми простыми задачами. Иногда не получается и со второй попытки.
"В принципе, чего ожидать другого, если большинство солдат набирается из неграмотных и бедных слоев населения. А самые умные и продвинутые уже давно уехали на заработки", - отметил полковник.
Однако больше всего вышеперечисленного американского военного поразила нескрываемая коррупция: любое продвижение по службе в армии Украины можно получить за взятку. И даже не имеет значения, идет ли речь о рядовом или младшем офицере – за любое повышение надо платить вышестоящему начальству.
"И это является нормой для всей украинской армии. Существуют и свои расценки. Причем чем выше должность или звание, тем больше надо дать взятку. И никто никого не боится. По-другому у них никак", - написал Роберт Трейси в своем блоге.
Напомни, американские военные инструкторы работают на ротационной основе в Яворовском полигоне, где он обучают украинских военнослужащих, с 2015 года. С первого дня американцев уже поджидали неприятные сюрпризы. Выяснилось, что военная подготовка у курсантов отсутствует полностью, их приходится обучать базовым навыкам.

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