"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели в ужас украинские солдаты

Текст, опубликованный Трейси, который до того, как приехать на Украину, командовал 1-м батальоном 502-го пехотного полка (Теннеси), а также имеет опыт работы в Пентагоне, невероятно красноречив. По словам полковника, самая главная проблема в нормальном процессе обучения на Яворовском полигоне – это украинские военнослужащие. А о самой учебной базе ничего плохого Трейси сказать не мог.

Прежде всего, отметил полковник, украинцы не только не хотят учить английский язык, но и между собой не всего понимают друг друга. Дело в том, что некоторые военные говорят или только на украинском, или только на русском. Есть и такие, которые не знают ничего кроме румынского или венгерского языков.

Кроме того, полковник отметил то, что местные солдаты невероятно ленивы и жадны, нередко откровенно саботируют занятия и пропускают мимо ушей рекомендации и требования американских инструкторов. А в дополнение к этому – воровство: украинские военные могут украсть и перепродать любой попавшийся им на глаза предмет. Так что, к такому повороту событий надо быть всегда готовым, пишет Трейси.

Отметил полковник и еще одну серьезную проблему – поголовное пьянство среди украинских военных.

"На Явпоровском полигоне пьют все. В связи с этим мы были вынуждены начинать занятия с проведения тестов на наличие алкоголя в крови обучаемых. Но даже это мало помогает", - пишет Роберт Трейси.

При этом, продолжил он, местное военное командование на курсантов никакого влияния оказать не может, да и вообще, создается впечатление, что и командиры рады принять участие в солдатских попойках.

Украинских солдат в большинстве удручает очень слабое образование. Из-за этого они не могут часто справиться с первого раза с самыми простыми задачами. Иногда не получается и со второй попытки.

"В принципе, чего ожидать другого, если большинство солдат набирается из неграмотных и бедных слоев населения. А самые умные и продвинутые уже давно уехали на заработки", - отметил полковник.

Однако больше всего вышеперечисленного американского военного поразила нескрываемая коррупция: любое продвижение по службе в армии Украины можно получить за взятку. И даже не имеет значения, идет ли речь о рядовом или младшем офицере – за любое повышение надо платить вышестоящему начальству.

"И это является нормой для всей украинской армии. Существуют и свои расценки. Причем чем выше должность или звание, тем больше надо дать взятку. И никто никого не боится. По-другому у них никак", - написал Роберт Трейси в своем блоге.

Напомни, американские военные инструкторы работают на ротационной основе в Яворовском полигоне, где он обучают украинских военнослужащих, с 2015 года. С первого дня американцев уже поджидали неприятные сюрпризы. Выяснилось, что военная подготовка у курсантов отсутствует полностью, их приходится обучать базовым навыкам.