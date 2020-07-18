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"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
18 июля 2020, 22:00 • 25 • Политика
Профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление, о проказе. По его словам, лепрой, или "ленивой смертью", могут быть заражены видные политики. Доктор отмечает, что поскольку заболевание имеет длинный инкубационный период, симптомы болезни проявляются не сразу. Один из известных случаев заболевания проказой, по мнению Гундарова, у экс-президента Украины Виктора Ющенко. А значит, и другие политики, в том числе Владимир Путин, Ангела Меркель, могли заразиться от него и даже не подозревать об этом.
Проказа, или иное название этой болезни лепра, "ленивая смерть", до конца не побеждена в современном обществе. Как утверждает профессор Игорь Гундаров, от неё не уберечься и видным политическим деятелям. Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
"Изуродованное лицо, изуродованный нос, шишки на лице… Люди были в шоке", - заявил он в интервью телеканалу "Сталинград".
По его словам, многие лепрологи, с которыми профессор разговаривал на этот счёт, высказали мнение, что у Ющенко явные признаки проказы. Версия о том, что политик был отравлен, несостоятельна.
И эта болезнь коварна ещё своим долгим инкубационным периодом. Теоретически все те, кто общался с Ющенко (а в ряду таковых президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент США Билл Клинтон, экс-лидер Франции Николя Саркози и многие другие), могли заразиться.
Гундаров отмечает, что он бил по этому поводу тревогу, но, по его словам, в ответ не получил никакой реакции.
"Заражение происходит воздушно-капельным путем. Никакой реакции! У Ющенко классическая форма лепроматозной лепры, прямо для учебников... - сокрушается профессор. - Лицо становится чёрным из-за поражения надпочечников. Он всех обнимал, целовал".
Отметим, что сенсационный "диагноз" от Гундарова - это исключительно его субъективное мнение. Согласно официальной биографии, спикер действительно окончил в 1970-х Ставропольский медуниверситет. Впрочем, в его бурной деятельности, помимо медицины, есть увлечения философией, публицистикой и… хайпом. Ведь "горячую" и столь ценную конспирологами тему, как некая болезнь-"хамелеон" среди политиков, он поднимает уже не первый год и даже выпустил книгу в 2009 году. К тому же стоит упомянуть, что профессор активно рвётся в политику: он является сопредседателем партии "Власть народу".
Потому в объективности подобных диагнозов с упоминанием громких имён можно усомниться.
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