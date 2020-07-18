"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"

Проказа, или иное название этой болезни лепра, "ленивая смерть", до конца не побеждена в современном обществе. Как утверждает профессор Игорь Гундаров, от неё не уберечься и видным политическим деятелям. Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

"Изуродованное лицо, изуродованный нос, шишки на лице… Люди были в шоке", - заявил он в интервью телеканалу "Сталинград".

По его словам, многие лепрологи, с которыми профессор разговаривал на этот счёт, высказали мнение, что у Ющенко явные признаки проказы. Версия о том, что политик был отравлен, несостоятельна.

И эта болезнь коварна ещё своим долгим инкубационным периодом. Теоретически все те, кто общался с Ющенко (а в ряду таковых президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент США Билл Клинтон, экс-лидер Франции Николя Саркози и многие другие), могли заразиться.

Гундаров отмечает, что он бил по этому поводу тревогу, но, по его словам, в ответ не получил никакой реакции.

"Заражение происходит воздушно-капельным путем. Никакой реакции! У Ющенко классическая форма лепроматозной лепры, прямо для учебников... - сокрушается профессор. - Лицо становится чёрным из-за поражения надпочечников. Он всех обнимал, целовал".

Отметим, что сенсационный "диагноз" от Гундарова - это исключительно его субъективное мнение. Согласно официальной биографии, спикер действительно окончил в 1970-х Ставропольский медуниверситет. Впрочем, в его бурной деятельности, помимо медицины, есть увлечения философией, публицистикой и… хайпом. Ведь "горячую" и столь ценную конспирологами тему, как некая болезнь-"хамелеон" среди политиков, он поднимает уже не первый год и даже выпустил книгу в 2009 году. К тому же стоит упомянуть, что профессор активно рвётся в политику: он является сопредседателем партии "Власть народу".

Потому в объективности подобных диагнозов с упоминанием громких имён можно усомниться.