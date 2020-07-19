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"Ленивая смерть" президента - от России до США: Кто из первых лиц мира уже болен. Мнение профессора

19 июля 2020, 23:00  •  114 • Политика
Профессор Игорь Гундаров назвал возможную причину резкой трансформации внешности Виктора Ющенко. По его мнению, такие изменения могла спровоцировать проказа. Кроме того, предполагаемая "ленивая смерть" от бывшего президента Украины могла перейти и к другим первым лицам - видным политикам из стран от России до США.
Профессор Игорь Гундаров, написавший монографию о бывшем украинском президенте Викторе Ющенко, бьёт тревогу из-за предполагаемой болезни экс-лидера Незалежной.
В комментарии для канала "Сталинград" специалист назвал возможную причину резкой трансформации внешности Ющенко. По его мнению, такие изменения могла спровоцировать проказа, которая, однако, в настоящее время считается уже забытой болезнью.
Изуродованное лицо, изуродованный нос, шишки на лице… Люди были в шоке, - прокомментировал Гундаров нынешний облик бывшего украинского главы.
Он подчеркнул, что пример Ющенко выглядит как классическая форма лепры - "прямо для учебников". Между тем данное заболевание, по словам профессора, очень заразно и имеет длительный инкубационный период.
В связи с этим специалист делает вывод, что бывший президент Украины мог передать "ленивую смерть" и другим лидерам и ключевым политикам ряда стран, с которыми он контактировал.
Среди потенциальных заболевших, как утверждает Гундаров, могут быть бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывшая глава американского Госдепа Хиллари Клинтон, а также российский лидер Владимир Путин.

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