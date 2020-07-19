"Ленивая смерть" президента - от России до США: Кто из первых лиц мира уже болен. Мнение профессора

Профессор Игорь Гундаров, написавший монографию о бывшем украинском президенте Викторе Ющенко, бьёт тревогу из-за предполагаемой болезни экс-лидера Незалежной.

В комментарии для канала "Сталинград" специалист назвал возможную причину резкой трансформации внешности Ющенко. По его мнению, такие изменения могла спровоцировать проказа, которая, однако, в настоящее время считается уже забытой болезнью.

Изуродованное лицо, изуродованный нос, шишки на лице… Люди были в шоке, - прокомментировал Гундаров нынешний облик бывшего украинского главы.

Он подчеркнул, что пример Ющенко выглядит как классическая форма лепры - "прямо для учебников". Между тем данное заболевание, по словам профессора, очень заразно и имеет длительный инкубационный период.

В связи с этим специалист делает вывод, что бывший президент Украины мог передать "ленивую смерть" и другим лидерам и ключевым политикам ряда стран, с которыми он контактировал.

Среди потенциальных заболевших, как утверждает Гундаров, могут быть бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывшая глава американского Госдепа Хиллари Клинтон, а также российский лидер Владимир Путин.