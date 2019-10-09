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"Ленин, это не мы, это МВФ": Мадуро ответил на обвинения президента Эквадора
09 октября 2019, 15:24 • 63 • В мире
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за протесты в Эквадоре на Международный валютный фонд. Ранее несколько латиноамериканских государств объявили о поддержке президента Эквадора Ленина Морено и заявили, что ответственность за происходящие протесты в стране лежит якобы на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро.
В Венесуэле прокомментировали обвинения властей Эквадора в том, что Николас Мадуро якобы причастен к протестам в стране. Сам Мадуро в онлайн-трансляции заявил, что протесты в Эквадоре - "это ответственность Международного валютного фонда, а не правительства Венесуэлы", передает РИА Новости.
Как пишет "Комсомолка", протесты в Эквадоре действительно начались после внедрения эквадорским лидером режима жесткой экономии.
В частности, президент латиноамериканской страны Ленин Морено для выполнения рекомендации МВФ, выделившего ранее кредит в размере 4,2 миллиарда долларов, объявил о проведении экономических реформ. В рамках реформ были отменены субсидии на бензин, которые дотировались с 1970-х годов.
Это вызвало недовольство сначала таксистов, а после привело к возмущению и представителей других профессий.
В связи с нарастанием нестабильности правительство Эквадора в сложившейся ситуации было вынуждено покинуть столицу страны Кито и перебраться в Гуаякиль, во вторник, 8 октября, парламент страны и вовсе приостановил работу.
В стране введен режим чрезвычайного положения.
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