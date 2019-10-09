"Ленин, это не мы, это МВФ": Мадуро ответил на обвинения президента Эквадора

В Венесуэле прокомментировали обвинения властей Эквадора в том, что Николас Мадуро якобы причастен к протестам в стране. Сам Мадуро в онлайн-трансляции заявил, что протесты в Эквадоре - "это ответственность Международного валютного фонда, а не правительства Венесуэлы", передает РИА Новости.

Как пишет "Комсомолка", протесты в Эквадоре действительно начались после внедрения эквадорским лидером режима жесткой экономии.

В частности, президент латиноамериканской страны Ленин Морено для выполнения рекомендации МВФ, выделившего ранее кредит в размере 4,2 миллиарда долларов, объявил о проведении экономических реформ. В рамках реформ были отменены субсидии на бензин, которые дотировались с 1970-х годов.

Это вызвало недовольство сначала таксистов, а после привело к возмущению и представителей других профессий.

В связи с нарастанием нестабильности правительство Эквадора в сложившейся ситуации было вынуждено покинуть столицу страны Кито и перебраться в Гуаякиль, во вторник, 8 октября, парламент страны и вовсе приостановил работу.

В стране введен режим чрезвычайного положения.