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"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили о потерях из-за Киева

13 апреля 2021, 00:20  •  142 • Политика
Власти США предупредили о серьёзных потерях, которые может понести Вашингтон из-за Киева. "Легко морализировать за тысячи миль от американских берегов", - отметил военный эксперт.
Такое мнение высказал в понедельник отставной полковник армии США, бывший советник министра обороны Дуглас Макгрегор. По его словам, президент США Джо Байден сейчас может втянуть свою страну в войну с Россией, к которой Штаты не готовы.
Легко морализировать и играть на публику, высказываясь о проблемах за тысячи миль от американских берегов, особенно если они не требуют ни капли американской крови, - цитирует военного журналистка Юлия Витязева.
Скриншот: Telegram/Юлия Витязева
Напомним, что Байден ранее провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Некоторые эксперты полагают, что хозяин Белого дома мог бы приказать Киеву отвести войска и прекратить обстрелы в Донбассе, однако, судя по всему, такого распоряжения из Вашингтона не последовало.
Более того, представитель Пентагона на днях заявил о планах направить в Чёрное море несколько военных кораблей для оказания поддержки Украине, а очевидцы сообщают о переброске американской и британской военной техники в Киев, а также оружия.

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