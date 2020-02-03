Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вот придёт щука, рот раскроет": Сатановский призвал "меньше разв...
Погибли из-за предательства? В Сирии убиты четверо бойцов спецназа ФСБ, заявили ...
Настоящий ужас для Запада: Сценарий, при котором Россия может удавить
Дайджест СМИ: Главный секрет Путина, "пощёчина России" в Белоруссии, Н...
Главная / В мире

"Легитимность под вопросом": Вице-спикер Госдумы рассказал, в чём Россия никогда не согласится с Европой

03 февраля 2020, 21:39  •  45 • В мире
Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Пётр Толстой обозначил круг вопросов, по которым Россия никогда не согласится с Европой. Сюда относится мнение европейских государств о Крыме, особые права для людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Соответственно, Россия не может признать и "политизированных решений" ЕСПЧ. Толстой напомнил, что суд формировался без участия нашей страны. "Легитимность этих решений для нас тоже под вопросом", - подчеркнул Толстой.
Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Пётр Толстой прокомментировал журналистам итоги зимней сессии ПАСЕ, которая проходила в Страсбурге с 27 по 31 января. Он заявил, что иностранные коллеги активно интересовались теми изменениями, которые предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Толстой напомнил, что ходили слухи о том, что Россия совсем выйдет из международной правовой системы. Однако вице-спикер Госдумы опроверг эти сообщения. Он заявил, что это неправда и правовая защищенность жителей России нисколько не упадет.
Однако есть темы, по которым Россия и Европа никогда не придут к соглашению. Пётр Толстой очертил круг проблем, по которым есть разногласия.
"Конечно, есть темы, по которым мы никогда и ни в чём не согласимся с постулатами Совета Европы: это тема Крыма, который был, есть и останется частью России и никак по-другому не будет, это часть нашей Конституции; это тема каких-то отдельных прав, выделения в отдельные группы людей нетрадиционной ориентации, все, что связано с ЛГБТ, - в этом мы абсолютно не согласны с их трактовкой событий", - заявил "РИА Новости" Пётр Толстой.
Вице-спикер Госдумы отметил, что Россия не признаёт и "политизированные решения" ЕСПЧ. Толстой напомнил, что суд создавался без участия нашей страны, поэтому "легитимность этих решений для нас тоже под вопросом".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
03 февраля 2020, 08:24
«У Тегерана нет гарантий»: чего ожидать от переговоров ЕС и Ирана по ядерной сделке
03 февраля 2020, 18:24
Эрдоган бросает России вызов? Зачем Турция потихоньку осаждает сирийскую границу
03 февраля 2020, 21:39
Погибли из-за предательства? В Сирии убиты четверо бойцов спецназа ФСБ, заявили СМИ. Силовики готовят комментарий
03 февраля 2020, 21:39
"Это сражение перевернуло ход истории": Во Франции прошла церемония, посвящённая Сталинградской битве
03 февраля 2020, 01:54
«Инцидент, связанный с терроризмом»: в Лондоне неизвестный мужчина напал на прохожих
03 февраля 2020, 21:39
"Дорожка скользкая, Янык не даст соврать": Заявление МИД Белоруссии об "активной роли США" оценили пользователи Сети
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2020, 11:54
Ночная атака базы Хмеймим: русские отобрали управление беспилотниками у боевиков, уничтожив все цели
29 января 2020, 18:09
Зачистка в Идлибе: Турок неприятно удивили в Сирии "сюрпризом от русских"
30 января 2020, 19:54
С 1 февраля: правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
03 февраля 2020, 08:39
Медведевский отзыв
01 февраля 2020, 20:54
"Это просто позорище!": Поклонская вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России
31 января 2020, 22:09
Новое столкновение — спустя 107 лет: Правительство США обвинили в сокрытии фактов о "Титанике"
28 января 2020, 03:09
...а мужики-то не знают! Россия давно банкрот (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.