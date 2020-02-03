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"Легитимность под вопросом": Вице-спикер Госдумы рассказал, в чём Россия никогда не согласится с Европой
03 февраля 2020, 21:39 • 45 • В мире
Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Пётр Толстой обозначил круг вопросов, по которым Россия никогда не согласится с Европой. Сюда относится мнение европейских государств о Крыме, особые права для людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Соответственно, Россия не может признать и "политизированных решений" ЕСПЧ. Толстой напомнил, что суд формировался без участия нашей страны. "Легитимность этих решений для нас тоже под вопросом", - подчеркнул Толстой.
Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Пётр Толстой прокомментировал журналистам итоги зимней сессии ПАСЕ, которая проходила в Страсбурге с 27 по 31 января. Он заявил, что иностранные коллеги активно интересовались теми изменениями, которые предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Толстой напомнил, что ходили слухи о том, что Россия совсем выйдет из международной правовой системы. Однако вице-спикер Госдумы опроверг эти сообщения. Он заявил, что это неправда и правовая защищенность жителей России нисколько не упадет.
Однако есть темы, по которым Россия и Европа никогда не придут к соглашению. Пётр Толстой очертил круг проблем, по которым есть разногласия.
"Конечно, есть темы, по которым мы никогда и ни в чём не согласимся с постулатами Совета Европы: это тема Крыма, который был, есть и останется частью России и никак по-другому не будет, это часть нашей Конституции; это тема каких-то отдельных прав, выделения в отдельные группы людей нетрадиционной ориентации, все, что связано с ЛГБТ, - в этом мы абсолютно не согласны с их трактовкой событий", - заявил "РИА Новости" Пётр Толстой.
Вице-спикер Госдумы отметил, что Россия не признаёт и "политизированные решения" ЕСПЧ. Толстой напомнил, что суд создавался без участия нашей страны, поэтому "легитимность этих решений для нас тоже под вопросом".
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