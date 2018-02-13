"Легионеры" Саакашвили раскрыли правду о расстреле "небесной сотни"

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Бывшие грузинские снайперы обвинили в бойне на Майдане организаторов государственного переворота на Украине

В канун четвёртой годовщины с момента начала активной фазы государственного переворота на Украине и кровавой бойни на Майдане правда о тех событиях наконец-то начинает предаваться гласности. Бывшие грузинские наёмники, которых использовали для стрельбы как по протестующим, так и по правоохранителям, вышли из тени и рассказали широкой аудитории новые подробности организации массового убийства людей в центре Киева.

Протестующих расстреливали нардеп Пашинский и сотник Парасюк

Ещё в ноябре 2017 года итальянский журналист Жан Микалессин выпустил фильм-расследование под названием "Скрытая правда", посвященный убийствам на Майдане. Фильм построен на интервью с тремя гражданами Грузии, которые представились как Александр Ревазишвили, Коба Нергадзе и Кварцхелия Залоги. Все они входили в тайную службу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и были в составе группы наёмников из 50 человек направлены в Киев якобы для того, чтобы "поддержать протестующих". За это каждому из них обещали по 5 тысяч долларов.

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Непосредственно на месте действия грузинских "легионеров" координировали ближайший соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили и американский военный инструктор Кристофер Бойенджер. Именно они осуществляли руководство расстрелом так называемой "небесной сотни". Доставкой же оружия для грузинских снайперов занимались народный депутат Сергей Пашинский и один из сотников Майдана Владимир Парасюк, получивший широкую известность после предъявления им ультиматума Януковичу.

Журналистам РИА Новости также удалось пообщаться с одним из участников событий, гражданином Грузии Александром Ревазишвили, которые раскрыл сенсационные подробности кровавой бойни, ставшей началом украинской трагедии. Так, Ревазишвили утверждает, что огонь по протестующим из гостиницы "Украина" также вели непосредственно депутат-майдановец Пашинский, который 18 февраля попал в видеокадр со снайперской винтовкой, и тогда ещё мало кому известный Парасюк вместе со своим отцом Зиновием.

Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина "Сайга", его отец — из карабина СКС", - приводит РИА Новости слова Ревазишвили, который заявил о готовности дать показания в украинском суде.

Отметим, что ни Пашинский, ни Парасюк обвинения в свой адрес пока не комментировали. Михаил Саакашвили, которого 9 января вызывали на допрос в генпрокуратуру Украины по расследованию дела об убийствах на Майдане, назвал заявления своих бывших подельников "российской пропагандой", но в то же время намекнул, что некоторые лица в украинской власти не заинтересованы в расследовании гибели "небесной сотни".

Фото: www.globallookpress.com

Владимир Олейник: Виновных в бойне на Майдане назначили заранее

Как отметил в беседе с "Царьградом" экс-депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель Комитета спасения Украины Владимир Олейник, серьёзных сиюминутных последствий от заявления бывших грузинских снайперов ожидать не стоит. В соответствии с принятым сразу же после государственного переворота законом об амнистии запрещено проводить какие-либо расследования в отношении участников Майдана, в число которых входят те же Пашинский и Парасюк, за совершение ими любых преступлений во время Майдана - вплоть до грабежей, разбойных нападений или вовлечения несовершеннолетних в незаконную деятельность.

По словам политика, это беспрецедентный случай, который свидетельствует о том, что виновные в убийствах людей на Майдане были назначены заранее.

Вместе с тем собеседник "Царьграда" отметил, что показания грузинских наёмников имеют важное значение для украинского общества и станут основанием для привлечения всех виновных в совершении преступлений против украинского народа после смены власти.

Эти показания имеют значение для общества. Люди понимают, что не все так, как им рассказывали. Безусловно, это способствует изменению общественного мнения. Люди начинают задаваться вопросами, почему за четыре года нет результатов расследования и никто так и не привлечен к ответственности. Ведь преступник, который убил свою жертву, никогда не станет привлекать самого себя к ответственности. Тем более если он находится у власти", - добавил Олейник.

Политик не исключил, что показания бывших грузинских снайперов в условиях кризиса украинской власти приведут к тому, что организаторы государственного переворота и расстрела "небесной сотни" попросту начнут уничтожать друг друга, чтобы исключить возможные обвинения и свидетельские показания в свой адрес.

"Будут зачистки делать, как и их кураторы. Почему? Надо убрать свидетелей и обрубить таким образом концы. Нет человека - нет проблемы", - резюмировал Олейник.

Павленко Дмитрий