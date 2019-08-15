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"Легенда, побежденная олигархами": На Украине уничтожают конструкторское бюро, создавшее Т-34
15 августа 2019, 15:54 • 128 • В мире
Министерство обороны Украины прекратило финансирование производства БТР-4 из-за того, что частная компания "ООО Лозовской кузнечно-механический завод", являющаяся монополистом в изготовлении корпусов из стали марки 71, оказалась неспособна производить необходимое количество таких корпусов. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Черговий ООС".
Ранее 85-е военное представительство Минобороны Украины заблокировало Харьковскому конструкторскому бюро им. А. Морозова (ХКБМ) возможность делать корпуса БТР-4 из бронестали Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий концерна, добавляет автор. Из-за этого ХКБМ не смог выполнить гособоронзаказ по БТР-4 для ВСУ.
Кроме этого, Минобороны выдвинуло ХКБМ претензии на уплату штрафов в размере 82,3 млн гривен за невыполнение заказа, без объяснения прекратив финансирование разработки новых видов бронетехники.
В связи с этим ХКБМ было вынуждено перевести свой почти тысячный рабочий коллектив на двухдневную рабочую неделю. Решения Минобороны уничтожают одного из ведущих оборонных предприятий Украины, на котором в свое время были созданы легендарные танки Т-34 и Т-34-85, подчеркивает автор. "Ну, не чокаясь... прощай, легенда, победившая Гитлера, но побежденная олигархами..." – этими словами заканчивается публикация.
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