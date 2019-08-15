"Легенда, побежденная олигархами": На Украине уничтожают конструкторское бюро, создавшее Т-34

Ранее 85-е военное представительство Минобороны Украины заблокировало Харьковскому конструкторскому бюро им. А. Морозова (ХКБМ) возможность делать корпуса БТР-4 из бронестали Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий концерна, добавляет автор. Из-за этого ХКБМ не смог выполнить гособоронзаказ по БТР-4 для ВСУ.

Кроме этого, Минобороны выдвинуло ХКБМ претензии на уплату штрафов в размере 82,3 млн гривен за невыполнение заказа, без объяснения прекратив финансирование разработки новых видов бронетехники.

В связи с этим ХКБМ было вынуждено перевести свой почти тысячный рабочий коллектив на двухдневную рабочую неделю. Решения Минобороны уничтожают одного из ведущих оборонных предприятий Украины, на котором в свое время были созданы легендарные танки Т-34 и Т-34-85, подчеркивает автор. "Ну, не чокаясь... прощай, легенда, победившая Гитлера, но побежденная олигархами..." – этими словами заканчивается публикация.