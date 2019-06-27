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"Легче войну пережить": Вассерман об идее команды Зеленского перенести из Киева столицу Украины

27 июня 2019, 15:24  •  77 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал идею команды украинского президента Владимира Зеленского перенести из Киева столицу Украины. "Легче войну пережить", - заметил он.
По словам Вассермана, экономически легче пережить войну, чем перенести столицу.
Отметим, что предложение о переносе украинской столицы принадлежало команде нового президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Рады Вадим Рабинович.
При этом он отметил, что все происходящее в стране больше напоминает "анекдот, но уже не смешной". Информации о том, куда предлагают перенести столицу, не последовало.
Комментируя эту идею, Вассерман напомнил, что столиц в истории Украины было "немало".
"Был городок Батурин, потом столицей Советской Украины много лет был Харьков, так что в опыте Украины достаточно переносов столиц, - цитирует Федеральное агентство новостей Вассермана. - Несамостоятельное государство не имеет полноценной столицы, то есть места, откуда реально идет управление страной".
По его словам, данный вопрос очень сложный. Так, специалисты уверены, что, например, столицу из Москвы переносить нельзя.
"Это приведет к таким нарушениям в управлении страной, что легче войну пережить, чем перенести столицу, - отмечает Вассерман. - Так вот, если команда Зеленского этого не понимает, значит, там люди в принципе не умеющие управлять, то есть профессионально непригодные к исполнению своих служебных обязанностей".

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