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"Легальные африканские мигранты лучше, чем украинские банды": Макрон обидел Киев
03 ноября 2019, 10:09 • 124 • Политика
МИД Украины вызвал для разъяснений посла Франции после того, как в СМИ появилась цитата из интервью президента страны Эмманюэля Макрона, в котором он заявил, что легальные африканские мигранты лучше, чем "украинские банды".
В разговоре с журналистом Макрон затронул проблему нелегальной миграции, сообщается на сайте ведомства. Интервью президента Франции изданию Valeurs было опубликовано 30 октября.
В нем Макрон отметил, что в целом не возражает против квот и легальной экономической миграции, которая может помочь заполнить вакантные должности. "Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, а не нелегальные украинские или болгарские банды", — заявил французский лидер.
Объясняя украинским дипломатам слова французского лидера, французский посол сказал, что Париж не имеет претензий к гражданам Украины, путешествующим по Франции. Слова Макрона о миграции и законном трудоустройстве были вырваны из контекста, пояснил украинский МИД.
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