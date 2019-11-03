"Легальные африканские мигранты лучше, чем украинские банды": Макрон обидел Киев

В разговоре с журналистом Макрон затронул проблему нелегальной миграции, сообщается на сайте ведомства. Интервью президента Франции изданию Valeurs было опубликовано 30 октября.

В нем Макрон отметил, что в целом не возражает против квот и легальной экономической миграции, которая может помочь заполнить вакантные должности. "Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, а не нелегальные украинские или болгарские банды", — заявил французский лидер.

Объясняя украинским дипломатам слова французского лидера, французский посол сказал, что Париж не имеет претензий к гражданам Украины, путешествующим по Франции. Слова Макрона о миграции и законном трудоустройстве были вырваны из контекста, пояснил украинский МИД.