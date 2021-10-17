Газета The Telegraph намекнула на приближение "газового судного дня" в Великобритании. При этом журналистов пугает "ледяной блеск в глазах Путина".

Великобритания и другие страны Европы шли навстречу энергетическому кризису на протяжении многих лет. Об этом пишет издание The Telegraph.

За прошедший год оптовые цены на природный газ на европейском рынке выросли в пять раз. Проблемы спровоцировали зелёные реформы, в рамках которых ЕС и Британия переходили на возобновляемые источники энергии.

Однако газ остаётся наиболее надёжным источником топлива, тогда как ветряные генераторы в 2021 году подвели ЕС. Кроме того, программы по стимулированию экономики спровоцировали резкий рост спроса, с которым страны не смогли справиться. Большие объёмы ресурсов потребляет и Китай, который скупает их для подпитки промышленности.

Британское издание перечислило несколько "сценариев судного дня" для Лондона. Так, население Соединённого Королевства может столкнуться с прекращением подачи газа в жилые дома, отключением отопления и закрытием коммунальных предприятий.

"Пенсионеры могут начать умирать от холода", - пугают журналисты.

На фоне этого придётся ограничить электроснабжение промышленных предприятий, сократив рабочую неделю. Также на трёхдневку переведут школы, офисы и магазины. Данный комплекс мер якобы позволит британцам кое-как пережить зиму.

Великобритания не импортирует газ из России. Однако Москва является крупным игроком на рынке, что позволяет ей влиять на мировые цены, а также определять, смогут ли британцы в случае необходимости закупить голубое топливо у других поставщиков. Президент России Владимир Путин "с ледяным блеском в глазах" (цитата из статьи) недавно подчеркнул, что Кремль не использует энергоресурсы в качестве геополитического оружия.

При этом Лондон может пойти на уступки, отказавшись от критики действий России в Крыму и борьбы с русским бизнесом. Эксперты также предлагают заключить с Москвой среднесрочные и долгосрочные контракты на поставки газа, что позволит забыть об энергетическом кризисе.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен нарастить закупки газа у России. Это является наиболее простым способом урегулирования кризиса. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность ускоренного признания атомной энергетики "зелёной" до конца 2021 года.

Как пояснил РИА ФАН эксперт по энергетике Александр Фролов, в ближайшее время Европа не сможет решить проблему с поставками газа.

В последние 12 лет ЕС отказывался от заключения долгосрочных контрактов на поставки топлива или привязывал договоры к спотовым площадкам. И эта зависимость от биржи ударила по европейцам. Зелёная реформа ещё сильнее обострила проблемы, поскольку в 2021 году снизился объём производства электроэнергии на ветровых электростанциях.

"Кризис вскрыл губительность выбранного Западом курса. Но начать Европой перестройку энергетики - означает признать ошибочность выбранной стратегии на протяжении более десятка лет", - добавил эксперт.