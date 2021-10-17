Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Главная / Политика

"Ледяной блеск в глазах Путина": The Telegraph намекнула на приближение "газового судного дня"

17 октября 2021, 14:50  •  145 • Политика
Газета The Telegraph намекнула на приближение "газового судного дня" в Великобритании. При этом журналистов пугает "ледяной блеск в глазах Путина".
Великобритания и другие страны Европы шли навстречу энергетическому кризису на протяжении многих лет. Об этом пишет издание The Telegraph.
За прошедший год оптовые цены на природный газ на европейском рынке выросли в пять раз. Проблемы спровоцировали зелёные реформы, в рамках которых ЕС и Британия переходили на возобновляемые источники энергии.
Однако газ остаётся наиболее надёжным источником топлива, тогда как ветряные генераторы в 2021 году подвели ЕС. Кроме того, программы по стимулированию экономики спровоцировали резкий рост спроса, с которым страны не смогли справиться. Большие объёмы ресурсов потребляет и Китай, который скупает их для подпитки промышленности.
Британское издание перечислило несколько "сценариев судного дня" для Лондона. Так, население Соединённого Королевства может столкнуться с прекращением подачи газа в жилые дома, отключением отопления и закрытием коммунальных предприятий.
"Пенсионеры могут начать умирать от холода", - пугают журналисты.
На фоне этого придётся ограничить электроснабжение промышленных предприятий, сократив рабочую неделю. Также на трёхдневку переведут школы, офисы и магазины. Данный комплекс мер якобы позволит британцам кое-как пережить зиму.
Великобритания не импортирует газ из России. Однако Москва является крупным игроком на рынке, что позволяет ей влиять на мировые цены, а также определять, смогут ли британцы в случае необходимости закупить голубое топливо у других поставщиков. Президент России Владимир Путин "с ледяным блеском в глазах" (цитата из статьи) недавно подчеркнул, что Кремль не использует энергоресурсы в качестве геополитического оружия.
При этом Лондон может пойти на уступки, отказавшись от критики действий России в Крыму и борьбы с русским бизнесом. Эксперты также предлагают заключить с Москвой среднесрочные и долгосрочные контракты на поставки газа, что позволит забыть об энергетическом кризисе.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен нарастить закупки газа у России. Это является наиболее простым способом урегулирования кризиса. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность ускоренного признания атомной энергетики "зелёной" до конца 2021 года.
Как пояснил РИА ФАН эксперт по энергетике Александр Фролов, в ближайшее время Европа не сможет решить проблему с поставками газа.
В последние 12 лет ЕС отказывался от заключения долгосрочных контрактов на поставки топлива или привязывал договоры к спотовым площадкам. И эта зависимость от биржи ударила по европейцам. Зелёная реформа ещё сильнее обострила проблемы, поскольку в 2021 году снизился объём производства электроэнергии на ветровых электростанциях.
"Кризис вскрыл губительность выбранного Западом курса. Но начать Европой перестройку энергетики - означает признать ошибочность выбранной стратегии на протяжении более десятка лет", - добавил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





145
Источник
Похожие новости
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
17 октября 2021, 09:00
"Задавят они...": Пушков высмеял угрозы Украины
17 октября 2021, 11:20
"Тревожно. Без шуток": Поклонскую могут выдать Украине? Мнение политолога
17 октября 2021, 07:15
"Вытянут из карманов украинцев": Названы убытки Киева из-за несвоевременной закупки газа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
12 октября 2021, 18:45
Ультиматум Киева расстроил переговоры по Донбассу: Представитель Франции не сдержалась
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 21:05
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.