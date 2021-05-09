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"Леди Смерть" в Белом доме: Как русская девушка отчитала американцев
09 мая 2021, 18:10 • 338 • Политика
Зарубежный телеканал рассказал, как русская девушка пристыдила американцев. Речь о самой успешной в мире женщине-снайпере Людмиле Павличенко. К началу лета 1942-го она ликвидировала 309 бойцов гитлеровской армии и получила прозвище Леди Смерть. После ранения девушка отправилась с делегацией от СССР в США, где, в частности, посетила Белый дом.
Ливанский канал Al Mayadeen по случаю Дня Победы рассказал историю самой успешной в мире женщины-снайпера - Людмилы Павличенко.
В 25-летнем возрасте девушка сразу в начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, отправилась воевать на фронт. Она участвовала в боях на южном направлении, служила в 25-й Чапаевской стрелковой дивизии.
К началу лета 1942-го Павличенко ликвидировала 309 бойцов гитлеровской армии, в частности 36 снайперов. С подачи американских журналистов её прозвали Леди Смерть.
После того как русская девушка-снайпер оправилась от ранения, полученного в последние дни обороны Севастополя, Павличенко включили в состав делегации от СССР, которая отправилась в США и Канаду.
Она, в частности, посетила Белый дом. В Штатах Людмила Павличенко выступила с яркой речью, которая сделала её известной во всём мире:
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