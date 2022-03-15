"Леденящее кровь событие": Россия закрывает Организацию Около Нью-Йорка

Россия ценит ООН, несмотря на засилье США и ангажированность проамериканских генсеков. Потому что гегемонизм Запада движется к краху, а в многополярном мире всё будет иначе.

Есть такая странная фигура в мировой политике - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, - ни на что не влияющая и поэтому стремящаяся во что бы то ни стало обратить на себя внимание. Это непросто. Так как важнейшие события в мире уже несколько десятилетий проходят мимо ООН. Но вышедшему в тираж португальскому политику – экс-премьеру и президенту Социалистического интернационала завладеть на время вниманием, наконец, удалось. Это случилось, когда тот неодобрительно отозвался о повышении уровня боевой готовности русских ядерных сил. Тех самых, что не позволяют уже свыше 70 лет США и другим странам НАТО уничтожить Россию, которую они значительно превосходят по совокупному военному и экономическому потенциалу, угрожая периодически "порвать в клочья".

Последнее Гутерриш, конечно, не комментирует. Однако русскую реакцию на эти угрозы в связи с украинским кризисом генсек ООН назвал "леденящим кровь событием". Поскольку, дескать, "перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова оказалась в области возможного". Португальца, естественно, "подвела" память. США, использовавшие ядерное оружие против Японии и дважды едва не применившие его против Вьетнама, постоянно разрабатывали планы ядерных ударов по СССР ("Чариотир", "Дропшот" и многие другие). К ним не прибегли только потому, что американцы засомневались в технической возможности их реализации и боялись ответного удара. Действующая военная доктрина Пентагона предусматривает между тем использование ядерного оружия в ходе конфликтов с применением обычных вооружений. И, кстати, лишь благодаря выдержке русских военных удалось избежать ядерного холокоста в ходе Карибского кризиса 1962 года.

Cтранная фигура в мировой политике – генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, – ни на что не влияющая и поэтому стремящаяся во что бы то ни стало обратить на себя внимание. Фото: UN Bureau / Globallookpress

Зачем и почему появилась ООН?

Полным умолчаний и необъективности речам Гутерриша и его "слепоте", когда он не видит ничего предосудительного в деятельности Запада – в отличие от России – не стоит удивляться. Как, впрочем, и его беспомощности – "призвал", "обсудил", "пытался решить", "приветствовал бы", "утверждает", "надеется". Эти глаголы взяты из последних сообщений ТАСС о его деятельности. Видно, что генсек ООН работает языком в роли заклинателя, с КПД, приближающимся к нулю. Это, повторим, совершенно неудивительно. Поскольку ООН является для США "карманной" структурой, чем американцы постоянно злоупотребляют. Её штаб-квартира находится в Нью-Йорке. И вообще ООН была создана по инициативе Вашингтона добровольно-принудительным способом, нередко путём угроз в адрес не желающих вступать в неё стран сразу после завершения Второй мировой войны. Это было нужно для придания видимости легитимности американскому контролю над миром.

США тогда не совершили ошибки, как после Первой мировой войны, когда созданная по требованию американского президента Вудро Вильсона Лига Наций разместилась в Женеве. В то время как европейские страны, недостаточно ослабленные в Великой войне, не стали послушными орудиями политики Вашингтона. По причине противоречий между западными странами и желания вначале Вашингтона, а затем и Лондона взрастить Гитлера Лига Наций, собственно, и развалилась. В 1945 году никто не мог противостоять США, подготовившим Вторую мировую войну, победившим и неслыханно обогатившимся на ней. Сталинский СССР поддержал эту инициативу Вашингтона в обмен на действенную военно-экономическую помощь США в годы Второй мировой войны и потому, что Москва получила в Совбезе ООН право вето, дополнительную возможность влиять на мировую политику.

Тем не менее крен ООН в сторону Америки, которая в значительной мере её содержит, в первые несколько десятилетий деятельности всемирной организации был очевиден. Вмешательство США в Корейскую войну 1950–1953 годов проходило под флагом ООН. С конца 60-х годов до начала 90-х ситуация выправилась благодаря реальности биполярного мира, когда ООН приходилось прислушиваться и учитывать мнение двух сторон. Даже трёх, потому что благодаря противостоянию Москвы и Вашингтона появился и т. н. третий мир. Перуанец Перес де Куэльяр, покинувший свой пост в 1991 году, стал последним генсеком ООН, при котором значимость и достоинство главы этой организации были на высоте. С его преемника египтянина Бутроса Бутроса-Гали в условиях однополярного мира неизбежно началась деградация, и каждый следующий генсек ООН оказывался более жалким и слабым, чем предыдущий.

Как деградировала ООН

В течение трёх последних десятилетий упивающиеся своим доминированием в мире США и их союзники "прихватизировали" многие структуры ООН, превратив их в инструмент своей гегемонистской политики, реализации глобалистской повестки дня, в том числе ползучего уничтожения государств-членов путём поощрения нелегальной миграции. От ельцинской России нагло требовали не применять в Совбезе право вето, угрожая в противном случае действовать без мандата ООН. А когда припёртая "партнёрами" к стенке Москва стала с этим активно не соглашаться, США и их вассалы свои угрозы привели в исполнение. Удары по Сирии, например, в поддержку пытавшихся свергнуть её правительство террористов западные страны наносили без согласия ООН. Так и получилось, что сегодня эта организация не более чем ангажированный коллективным Западом "комментатор" происходящих в мире событий.

Весьма характерны слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, обвинившего недавно Гутерриша в высказываниях, "которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН".

В этих условиях нам не понятно, какие "добрые услуги", о которых говорил генеральный секретарь, он может предоставить,

– заявил Небензя на заседании Генассамблеи ООН. Эта отповедь прозвучала в ответ на заявление Гутерриша о том, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР не соответствует якобы принципам Устава ООН. Но при этом он-де готов стать посредником для урегулирования ситуации вокруг Украины. А что прикажете в таком случае делать с покровительством со стороны ООН отторгнутого от Сербии после зверских натовских бомбардировок Косова, которым управляет сегодня албанская наркомафия? Вопрос, как понимаете, риторический – "это другое".

Что с того?

В этой связи возникает другой закономерный вопрос. А зачем вообще России ООН? Почему мы за неё всё ещё держимся? Потому что на этот счёт имеются несколько весомых причин.

Во-первых, однополярный мир исчезает. Ему на смену приходит, прежде всего, благодаря усилиям России и Китая, многополярный мир. И поэтому можно рассчитывать, что следующие генсеки ООН уже не будут такими жалкими и бессильными, как Гутерриш или какой-нибудь Пан Ги Мун. И ООН станет более объективной, как в лучшие тридцать лет своего существования.

Во-вторых, после разумного реформирования и устранения диктата Запада ООН может оказаться вполне востребованным и эффективным инструментом многополярного мира.

В-третьих, Россия прямо сейчас активно и успешно использует ООН как площадку для доведения своей позиции до остального мира, пропаганды своей политики. Как, впрочем, и для ограничения хищнических поползновений Запада.

Решительное применение Россией права вето, зажигательные речи Небензи и его выдающегося предшественника Виталия Чуркина – всё это помогает России отстаивать свою политику и привлекать международное внимание к темам, имеющим важное значение для Москвы. Таким образом, для России ООН при всём её несовершенстве даже сейчас полезна, и намного в большей степени это будет так в будущем.