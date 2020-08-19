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"Лайнер ФСБ в Минске": Белорусы выставили свои "глаза" у посольства

19 августа 2020, 07:35  •  109 • Политика
СМИ сообщили о прибытии в белорусскую столицу лайнера ФСБ. В соцсетях тем временем оппозиционеры сообщают, будто у посольства России в Минске поставлены наблюдатели, чтобы следить за обстановкой.
Самолёт из авиации ФСБ приземлился во вторник, 18 августа, в Минске. Согласно данным FlightRadar, лайнер Ту-214 вылетел из московского Внукова и направился курсом на Минск.
Как пишет "Лента.ру", эксплуатантом Ту-214ВПУ, единственного представителя своей модификации, является СЛО "Россия". Этот борт - модификация "высотного пункта управления", о чём и свидетельствует аббревиатура ВПУ в названии.
Официального подтверждения прилёта лайнера российской ФСБ нет.
Тем временем военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, который активно освещает белорусские события, разместил в телеграм-канале скриншоты. В них говорится, что оппозиционеры рассчитывают увидеть делегацию из РФ, и для этого они тщательно наблюдают за российским посольством, выставив неподалёку свои "глаза".
Скриншот Telegram/Kotsnews
"Оппозиция - не оппозиция, а партизанщина у белорусов в крови. Противники Лукашенко следят за российским посольством", - отметил Коц.
Напомним, что после 9 августа, когда на выборах с результатом в 80% голосов победил Александр Лукашенко, оппозиция устроила протесты. Митингующие не верят в данные ЦИК и называют своим президентом набравшую 10% голосов Светлану Тихановскую. Та через день после выборов уехала из страны в Литву. Также республику покинула и некогда член её объединённого штаба Вероника Цепкало. Последняя вместе с мужем и детьми уже перебралась из Киева в Польшу.

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