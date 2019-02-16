|
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
16 февраля 2019, 22:09 • 149 • Политика
Попытка журналиста газеты "Нью-Йорк Таймс" "загнать в угол" министра иностранных дел России оказалась провальной. На каверзный вопрос Сергей Лавров, как обычно, дал блестящий ответ: "Вы напишите то, что хотите". Владимир Соловьев отреагировал на это коротким "Лавров жжет".
В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности журналист американского издания "Нью-Йорк Таймс" решил "загнать в угол" Сергей Лаврова каверзным вопросом о том, что делает Россия для того, чтобы "предотвратить новые преступления Асада против своего народа".
Глава российского внешнеполитического ведомства, хорошо известный своим умением подбирать меткие выражения и осаживать слишком "прытких" журналистов, ответил на это:
"Что бы я ни сказал, вы все равно напишете то, что хотите. Так что пишите".
Сергей Соловьев отреагировал на это коротко: "Лавров жжет". И действительно, "мог бы и шашкой рубануть". Хотя едва ли эффект от этого было бы более сильным.
Подписчики телеведущего тоже отреагировали на слова Лаврова.
"А мог бы и свою фразу знаменитую повторить. Как раз было бы к месту", " Лавров присоединился к движению Трампа #фейкНьюс", "Лавров мэтр осторожного словца, политический писатель, ему равных просто нет", - писали они в комментариях.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
149
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2019, 09:24
|
15 февраля 2019, 02:28
|
12 февраля 2019, 17:24
|
10 февраля 2019, 13:24
|
11 февраля 2019, 18:39
|
10 февраля 2019, 22:54
|
14 февраля 2019, 21:24