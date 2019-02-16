"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста

Попытка журналиста газеты "Нью-Йорк Таймс" "загнать в угол" министра иностранных дел России оказалась провальной. На каверзный вопрос Сергей Лавров, как обычно, дал блестящий ответ: "Вы напишите то, что хотите". Владимир Соловьев отреагировал на это коротким "Лавров жжет".

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности журналист американского издания "Нью-Йорк Таймс" решил "загнать в угол" Сергей Лаврова каверзным вопросом о том, что делает Россия для того, чтобы "предотвратить новые преступления Асада против своего народа".

Глава российского внешнеполитического ведомства, хорошо известный своим умением подбирать меткие выражения и осаживать слишком "прытких" журналистов, ответил на это:

"Что бы я ни сказал, вы все равно напишете то, что хотите. Так что пишите".

Сергей Соловьев отреагировал на это коротко: "Лавров жжет". И действительно, "мог бы и шашкой рубануть". Хотя едва ли эффект от этого было бы более сильным.

Подписчики телеведущего тоже отреагировали на слова Лаврова.

"А мог бы и свою фразу знаменитую повторить. Как раз было бы к месту", " Лавров присоединился к движению Трампа #фейкНьюс", "Лавров мэтр осторожного словца, политический писатель, ему равных просто нет", - писали они в комментариях.

#Repost @wladimir_sergijenko_berlin

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Лавров жжёт! pic.twitter.com/exIO57DNLz — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 16 февраля 2019 г.

А мог и свою знаменитую фразу повторить. Как раз было бы к месту) — Rashad Yusifov (@rashadyusifov19) 16 февраля 2019 г.

Как в классическом анекдоте про Ленина: "А мог бы и полоснуть". — Владимир Ермолович (@Pettrowic) 16 февраля 2019 г.