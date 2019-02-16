Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Япония должна признать суверенитет всех четырех островов: Лавров озвучил позицию...
"Мы бы даже хотели немного изоляции": Лавров рассказал о "беспере...
"Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт" - Лавров
Сергей Кириенко рассказал, как без блата стать успешным в России
Главная / Политика

"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста

16 февраля 2019, 22:09  •  149 • Политика
Попытка журналиста газеты "Нью-Йорк Таймс" "загнать в угол" министра иностранных дел России оказалась провальной. На каверзный вопрос Сергей Лавров, как обычно, дал блестящий ответ: "Вы напишите то, что хотите". Владимир Соловьев отреагировал на это коротким "Лавров жжет".
В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности журналист американского издания "Нью-Йорк Таймс" решил "загнать в угол" Сергей Лаврова каверзным вопросом о том, что делает Россия для того, чтобы "предотвратить новые преступления Асада против своего народа".
Глава российского внешнеполитического ведомства, хорошо известный своим умением подбирать меткие выражения и осаживать слишком "прытких" журналистов, ответил на это:
"Что бы я ни сказал, вы все равно напишете то, что хотите. Так что пишите".
Сергей Соловьев отреагировал на это коротко: "Лавров жжет". И действительно, "мог бы и шашкой рубануть". Хотя едва ли эффект от этого было бы более сильным.
Подписчики телеведущего тоже отреагировали на слова Лаврова.
"А мог бы и свою фразу знаменитую повторить. Как раз было бы к месту", " Лавров присоединился к движению Трампа #фейкНьюс", "Лавров мэтр осторожного словца, политический писатель, ему равных просто нет", - писали они в комментариях.
#Repost @wladimir_sergijenko_berlin
・・・
Лавров жжёт! pic.twitter.com/exIO57DNLz
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 16 февраля 2019 г.
А мог и свою знаменитую фразу повторить. Как раз было бы к месту)
— Rashad Yusifov (@rashadyusifov19) 16 февраля 2019 г.
Как в классическом анекдоте про Ленина: "А мог бы и полоснуть".
— Владимир Ермолович (@Pettrowic) 16 февраля 2019 г.
Лавров мэтр осторожно словца политический писатель , ему равных просто нет
— Тажутдин Мусаев (@dF2B9FlWemvBcOA) 16 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


149
Источник
Похожие новости
16 февраля 2019, 09:09
Принц Уэльский на Острове свободы: Наследник Британского престола совершит исторический визит на Кубу
16 февраля 2019, 02:39
США "инфицируют" окружение Мадуро своими санкциями, раскалывая его - эксперт
16 февраля 2019, 12:24
"Вещь полезная": поддержав идею объединения Москвы и области, Лужков озаботился лишь будущим местной власти
Загрузка...
16 февраля 2019, 18:54
"Посадят всех, кроме меня": Эксперт объяснил эффект завхоза мэрии Новосибирска
16 февраля 2019, 18:54
Сначала извинения - потом интервью - Порошенко поставил ультиматум российским СМИ
16 февраля 2019, 22:09
"Мы бы даже хотели немного изоляции": Лавров рассказал о "бесперебойных переговорах" российской делегации в Мюнхене
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
16 февраля 2019, 05:54
"У вас есть только восемь дней": Гуайдо призывает армию "встать на сто...
16 февраля 2019, 09:09
"Один из самых уважаемых инвесторов": Чубайс вступился за подозреваемого в ...
16 февраля 2019, 08:54
На случай конфликта с Россией и Китаем: в США заявили о проблемах при повышении уровн...
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
16 февраля 2019, 09:09
"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
10 февраля 2019, 13:24
В Сирии начались бои между Ираном и Россией
11 февраля 2019, 18:39
Порошенко рассчитывает, что Россия наступит на "старые грабли" и лишится последних зубов - израильский политолог
10 февраля 2019, 22:54
Незаконное перекрытие: МВД проверит инцидент с живым щитом из автомобилей во Владимире
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.