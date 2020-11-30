"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе крылатую фразу

Предложение главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией, мол, нужно говорить "с позиции силы", ожидаемо вызвало в России всплеск негодования. Причём Москва дала возможность Берлину время на исправление ошибки. Однако никаких извинений или дополнений к сказанному немецким министром не последовало.

Теперь немецкий министр получила весьма недвусмысленный намёк и из Министерства иностранных дел РФ, и от своего же российского коллеги Сергея Шойгу.

И в этом случае Германия на себе сполна прочувствовала ставшую уже крылатой фразу "Лавров замолчит, придётся слушать, что будет объяснять Сергей Шойгу".

Шойгу напомнил Крамп-Карренбауэр, что до неё уже звучали подобные заявления из Берлина от предшественницы. Год назад подобное скандальное заявление, напомним, сделала Урсула фон дер Ляйен. Тогда российскому министру обороны тоже пришлось тактично одёрнуть зарвавшуюся коллегу.

"Это уже вторая министр обороны, которая сказала, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, - напомнил Шойгу. - Первой, когда так было сказано, я предложил у дедушки всё-таки спросить, каково это - с нами разговаривать с позиции силы?"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook иронично, "как женщина женщине", подметила, что "о "хорошей позиции германской внешней политики с позиции силы", честно говоря, не слышали", "и Министерство обороны России уже всё сказало Министерству обороны Германии на этот счёт".

"О какой "позиции силы" тогда может идти речь? Явно не о собственной, - приходит к выводу Захарова. - Или у Крамп-Карренбауэр ключи от Пентагона? Судя по тому, как американские послы разговаривают с немецкими коллегами, всё ровно наоборот".

Захарова также устроила Крамп-Карренбауэр небольшой языковой ликбез, напомнив о "позиции швах" - "когда сила есть, но она не твоя, ты её не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься её лишиться".

"Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность", - резюмировала дипломат.