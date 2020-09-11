"Лавров в зоне риска": Политтехнолог расшифровал извинения Путина перед Вучичем

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала фотографию с переговоров в Белом доме, на которой президент Сербии сидит на стуле перед президентом США. Захарова заметила, что этот кадр напоминает ей знаменитую сцену из фильма "Основной инстинкт".

Разразился скандал. Захарова извинилась за свой пост о стульях, уточнив, что его неверно истолковали. По её словам, "единственное, что в нём содержалось, - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных".

Судя по словам Вучича, извинилась не только официальный представитель МИД РФ, но и сам министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также президент Владимир Путин.

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже, - отметил сербский лидер. - А из-за этого это сделали оба".

При этом сам Вучич заметил, что никаких намёков для этого не сделал, ни словом, ни жестом, а сам скандальный пост посчитал "неосмотрительным".

Политтехнолог Марат Баширов расшифровал извинения, принесённые Вучичу Путиным, сделав из этого вывод, что "теперь и Лавров в зоне риска". Об этом он сообщил в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик".