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"Лавров, приди! Печеньки принеси!" Американцы прорываются в Капитолий. Русские наблюдают онлайн
07 января 2021, 03:40 • 88 • Политика
Пока американцы прорываются в здание Капитолия, где продолжается подсчёт голосов выборщиков, русские онлайн наблюдают за своего рода майданом в Вашингтоне. В США уже начались столкновения трампистов с полицией. Между тем в соцсетях зрители русскоязычной онлайн-трансляции иронизируют: "Лавров, приди! Печеньки принеси!"
В США продолжают обостряться протесты в поддержку действующего американского президента Дональда Трампа, который, согласно итогам голосования, потерпел поражение на выборах в ноябре. Чуть раньше Царьград рассказывал, что тысячи человек штурмуют Капитолий. По информации на этот час полиция начала применять слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, которые взобрались на ступеньки здания.
Сторонники Трампа пришли с флагами. Они кричат, поддерживая своего кандидата, настаивая, что итоги выборов президента США незаконны. Трамписты верят, что победу одержал именно Дональд Трамп. Напомним, согласно официальным данным выиграл демократ Джо Байден.
Обострение ситуации в Вашингтоне обсуждают в прямом эфире профессор и политолог Дмитрий Евстафьев с ведущим прямого эфира Дмитрием Дробницким. Евстафьев, к слову, отметил, что восстание в США - не лучшая тема для обсуждения православными людьми в Рождественский сочельник. С другой стороны, признал, что картинка в Штатах действительно тревожная.
Кстати, комментаторы в онлайн-трансляции иронизируют, отмечая, что США, наконец, столкнулись с собственным майданом.
"Лавров, приди! Печеньки принеси!" - пишет, например, человек с ником Пикчерз.
"Собрались потоптаться - будут наглеть, разгонять силой", - написал ещё один участник дискуссии под ником Валентин Валентинович.
Впрочем, больше в ленте комментариев поздравлений с Рождеством.
Кстати, во время прямого эфира журналиста канала Newsmax попросили спуститься в убежище Капитолия из-за угрозы заложенной бомбы в районе Ротонды. В самом Капитолии, между тем, введён локдаун на время подсчёта голосов выборщиков. Народ продолжает прорываться в здание Капитолия.
Фото: скриншот/YouTube_Соловьёв LIVE
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