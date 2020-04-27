"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сатановский написал о беде Зеленского

Политолог Евгений Сатановский заступился за украинских моряков, ставших объектом насмешек со стороны пользователей в Сети после публикации видео манёвров ВМС Украины. Однако властям Украины от Сатановского досталось.

Напомним, учебное видео украинских моряков вызвало настоящий взрыв хохота. Посмотревшие "наглядное пособие" отмечали, что такие учения не могли никого оставить равнодушными. "В Севастополе решают, куда сдаваться - в Одессу или Очаков", - смеялись комментаторы.

"Пользователи сети издеваются над учебно-боевым походом украинских ВМС в составе катера-лайбы, он же поисковик-спасатель "Донбасс" в Азовском море. Что нехорошо. Чем моряки-то виноваты? Ну, нет у Украины другого флота, - отмечал после этого Сатановский, добавляя: - Яка страна, таки у ей тэракты. И флот такой. Что есть, на том и ходят. Где могут. Какие задания им начальство даёт, такие и выполняют. Как могут. В принципе, сравнить с запорожскими стругами, времён Сечи, которые на Хортице базировались, так и ничего себе корабль. Современный. Даже, можно сказать, мощный. На российский или турецкий военный флот, конечно, не потянет, что есть, то есть. Разве что в качестве брандера. Набить хворостом и сухим навозом под завязку, поджечь и на таран отправить. К примеру, на Крымский мост. Поскольку до Стамбула или Трабзона он вряд ли докочумает. Да и до Севастополя - с большим вопросом. Кому он там нужен?"

Сатановский привёл простое сравнение, объяснив, почему "Украине обидно".

"У Шойгу десантники в Арктике с высоты в 10 километров в районе Земли Франца-Иосифа впервые в истории высадку отрабатывают. Хотя с 10 км прыгать - безо всякой Арктики особо до того никто не пробовал. И не факт, что это ещё кто-нибудь умеет, притом, что претендующих на Севморпуть - что грязи. И если что, самолёты на меньших высотах наши добрые друзья из НАТО будут пробовать сбивать. В Сирии у них из-за ВКС российских не задалось. В Ливии проблемы. В Ираке. Про ЦАР и вспоминать неловко. Так что помочь Украине, как потенциальному союзнику, нужно хотя бы морально. Да, флот у России круче, в том числе на Чёрном и Азовском морях. Но у Украины он есть. Вот, даже учения проводит. Под это можно денег попросить, техники какой-никакой, пускай списанной. Или в командировку съездить. Мало ли куда пригласят, как границы откроют".

В том числе, напомнил Сатановский, могут припомнить, что у США военные базы и порты "в самых козырных местах". Это и Калифорния, и Флорида, и Гавайи. Почему бы не съездить?

"Командировочные в валюте, пляжи, девочки, отели с коктейлями, стейки-гамбургеры, казино недалеко... Опять же, Диснейленды. В той же Флориде - так целый Дисней-уолд. Мир, стало быть, диснеевский. Украина, конечно, сама себе Диснейленд, но там аттракционы поплоше, погрустнее и аниматоры больно скучные. Даже Зеленский под Эдди Мёрфи больше не косит. Пытается порой по старой памяти, но не выходит, хоть ты тресни. Никто не аплодирует, смех у публики не тот - с сарказмом. И помаленьку свистеть начинают. Опять же - как с Донбассом быть? Не с судёнышком, а с регионом? Там или мир будет, по нормандскому формату, или... А что или? Если задвинул Киев на тот формат, и на ту Нормандию, и на Минские соглашения так, что с ними переговоры в этом формате вести нечего, пока выполнять хоть что-нибудь не начнут. Чего Зе не может и не хочет. А Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры", - подчеркнул Сатановский.

Русские дипломаты уже объяснили украинским коллегам, что почём. И теперь Сатановский констатирует, "грустна украинская политическая гопа, аки дщерь иудейская, по Неваховичу".

"Пусты и безвидны её перспективы, как Земля до начала творения, когда дух Божий носился над водами. Вот и послали, что было, в воды, какие были. Душу отвести и НАТОвцам флот продемонстрировать, какой есть. Поблагодарим за бесплатное зрелище и посочувствуем украинским морякам. Ну, не задалось у них с начальством. Гоношистое оно, но ту-у-пое... И всегда так было. Не их это - море. Тачанка, у немецких колонистов конфискованная, махновская, с пулемётом "максим" - да. Телега с солью, чумацкая - да. Бричка там или фаэтон, девочек по набережным и бульварам выгуливать или в Куяльник на воды семью вывозить - да. Пароконная грузовая "площадка" ломовых извозчиков, биндюжников, в той же Одессе, - таки да. Но море... Только если шаланды, полные кефали. А где её теперь найдёшь, ту кефаль? Там и глосика с бычком паршивого не найдёшь. И тюльку с хамсой днём с огнём не встретишь. То ли всех луфарь поел. То ли под горилку местные нацики, из добрбатальонов. Ну, так и нехай им всем. Море, конечно, поганят. Но несильно. И если так дальше пойдёт, недолго им осталось..."

К слову, о бедах Зеленского. Как пишет "Утро.ру", на Украине начались бунты из-за карантина. В условиях пандемии это может лишь ухудшить текущую ситуацию.