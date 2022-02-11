"Лавров Боррелю не писал": Захарова высмеяла коллективный разум ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла коллективный разум ЕС после получения письма из Брюсселя. "Лавров Боррелю не писал", - отметила она.

Так Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз в своём ответном письме министру иностранных дел России Сергею Лаврову предложил продолжить диалог по укреплению безопасности.

Лавров Боррелю не писал,

- напомнила представитель МИД России.

Скриншот:Telegram/Мария Захарова

Таким образом, она намекнула на игнорирование просьбы Лаврова Западом. Русский министр просил страны ЕС отвечать на его письмо индивидуально, чтобы была позиция каждого государства. Однако руководство ЕС сочло это попыткой раскола Европы и ответило сразу за всех.

Лавров просил европейские страны отвечать по отдельности, поскольку обязательство не укреплять свою безопасность в ущерб другим страны Европы принимали индивидуально и лично несут за это ответственность.