Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Если это рецепт спасения Украины, то звучит он смешно": Эксперт – о т...
"Я впервые украл. И у меня получилось": словенский депутат подал в отс...
Сергей Лавров: Хотелось бы увидеть изоляцию, а то спины не разогнуть от встреч!
"Кто-нибудь из них вообще читает свои программы?" - кандидат в украинс...
Главная / Политика

"Лауреат премии "30 серебреников": Горбачева раскритиковали за новое "афганское предательство"

17 февраля 2019, 14:24  •  280 • Политика
Михаил Горбачев осудил намерение Госдумы признать законным и обоснованным решение о вводе войск в Афганистан. В соцсетях позицию экс-президента СССР восприняли как новое "афганское предательство". "Лауреат премии "30 серебреников", - пишут о нём в твиттере.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев высказал недовольство намерением Госдумы признать утратившим силу постановление Съезда народных депутатов, осуждавшее решение о вводе советских войск в Афганистан.
С этой инициативой выступили сразу несколько депутатов вместе с ветеранскими организациями. Они предлагают констатировать, что решение об участи СССР в афганском конфликте соответствовало исторической справедливости.
По мнению Горбачева, это "неприемлемо и безответственно". Он не разглядел аргументов, которые приводят авторы законопроекта, и сослался на то, что решение о вводе войск было принято "узким кругом лиц" и привело к "массовой гибели людей".
"Предатель верен своему предательству", - отмечает твиттер-проект "Голос Мордора". Горбачёву напомнили, что решение о выводе войск из Афганистана было на руку США, а в регионе, который оказался под американским влиянием, до сих пор не наладилась мирная жизнь. "Лауреат премии "30 серебреников", - так пользователи Сети характеризуют политика, проживающего в настоящее время в Германии.
Добавим, в предательстве Михаила Горбачёва обвинил и бывший сотрудник спецназа ГРУ Владимир Ковтун, которого Владимир Путин наградил звездой Героя на подвиг времен афганской войны.
Во время войны в Афганистане полковник Ковтун и его люди захватили американские "Стрингеры" и документацию к ним, послужившую доказательством американского вмешательства в конфликт и поставку вооружений моджахедам. Советское руководство обещало представить того, кто добудет ПЗРК, звание Героя, но выполнить это обещание пришлось президенту России спустя 30 лет после вывода войск из Афганистана.
"Я государственник. Я люблю отдавать всё государству, всё России, и продолжаю отдавать. Мне не всё равно. Конечно, где-то приятно. Но я имею в виду, что она ничего не меняет в моём отношении к государству, к друзьям и так далее", - пояснил он Царьграду.
По его словам, в жизни он был очевидцем "страшных вещей", но больше всего ему запомнилось предательство Горбачёва и Шеварднадзе.
"Когда предали страну и вывели войска. Мы не должны были выходить. Мы должны были выйти где-то процентов, может, на 60, а 40 процентов должны были остаться, и вот эта вся гадость, которая сейчас на Ближнем Востоке творится, - она бы не произошла", - сказал Ковтун в эксклюзивном интервью Царьграду.
Заявление Горбачева по поводу инициативы Госдумы приводит РИА "Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


280
Источник
Похожие новости
16 февраля 2019, 22:09
"Мы бы даже хотели немного изоляции": Лавров рассказал о "бесперебойных переговорах" российской делегации в Мюнхене
17 февраля 2019, 14:24
Трамп угрожает Европе отпустить сирийских боевиков и ставит свои условия
16 февраля 2019, 18:54
Лукашенко лавирует, а процесс идёт: Готовы ли Москва и Минск к созданию Союзного государства?
Загрузка...
16 февраля 2019, 22:09
"Как наказать шестеренку в моторе": Эксперт посоветовал карать чиновников-коррупционеров по западному образцу
16 февраля 2019, 22:09
Украина идёт в Европу с газовой трубой
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, к...
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, поч...
17 февраля 2019, 04:39
"У Германии больше общего с США, чем с Россией": Иванка Трамп объяснила нем...
17 февраля 2019, 07:54
Сделка времён "холодной войны" поставлена под сомнение: Германии стали меша...
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Ла...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
11 февраля 2019, 18:39
Порошенко рассчитывает, что Россия наступит на "старые грабли" и лишится последних зубов - израильский политолог
10 февраля 2019, 22:04
Россия готовится к отключению от Интернета. И это правильно!
10 февраля 2019, 19:54
"Это что-то новенькое, басурманское": за очередным "фактом" о семье Путина рассмотрели руку США
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.