"Лапшу людям на уши вешать": Политолог раскрыл схему провокаторов на голосовании за поправки

Люди, позиционирующие себя как либералы и оппозиционеры, стремятся всячески дискредитировать голосование за поправки в Конституцию. Например, журналист "Дождя" Павел Лобков утверждает, что ему удалось проголосовать дважды: первый раз на участке, второй раз - из дома онлайн. Алексей Навальный развивает теорию о нетрадиционных участках для голосования: в багажнике автомобиля, на пне, в автобусе и так далее.

"Что касается Лобковых, Венедиктовых и всяких разных там обвинителей, мракобесов - у них сейчас последний акт, последняя возможность снизить явку избирателей", - считает Сергей Михеев.

По его словам, эти люди вряд ли друг с другом договаривались, может, они даже не все друг с другом знакомы. Эту группу граждан он назвал невероятно активным и претендующим на особое отношение к себе абсолютным меньшинством населения страны. Местами они мотивированы деньгами и, предположил политолог, связаны с внешними центрами влияния.

Их цель - дискредитировать само по себе голосование: и сами поправки, и процесс, связанный с их принятием. Это скоординированная ситуация. Сейчас у них есть последняя возможность показать, что якобы это всё плохо организовано, всё неправильно, ложь и так далее. Ну и заодно попытаться как-то лапшу людям на уши навешать, - объяснил обозреватель Царьграда в программе "Михеев. Итоги".

Политолог рассказал, что после завершения голосования и в случае, если поправки будут приняты, наступит следующий акт. Эти же люди будут говорить о нарушениях, ставить под сомнение результаты голосования.

"Это классическая технология, в том числе применяемая в сценариях всяких там цветных революций. Плюс подключится внешняя легитимация: надо заполучить какую-нибудь бумажку из-за кордона", - добавил эксперт.

Уже была попытка получить такую бумагу. Речь идёт о так называемой венецианской комиссии, которая проводит экспертизу всяких голосований и документов. Она "уже написала какую-то лабуду", заявил политолог.

"Главное, что её не устроило, - пункт о приоритете национальных законов над международными договорами. Наша проблема в том, что мы подписались под эти процедуры", - сделал акцент Сергей Михеев.

Он признался: думает, что поправки всё-таки будут приняты. Большинство людей ничего против них не имеют, но есть гиперактивное меньшинство, которому важно застолбить мысль о том, что поправки приняты незаконно, а поэтому надо оспаривать их содержание.