"Ланцету" можно, России нельзя? Германия разыграла гамбит на "личных данных" Навального

"Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", - об этом заявил представитель Министерства юстиции ФРГ агентству dpa.

Он также уточнил, что федеральное ведомство по делам юстиции Германи, мол, передало Москве ответы на все запросы по делу об "отравлении" Алексея Навального и даже были переданы протоколы допроса оппозиционера, которые проводила берлинская прокуратура.

От российских властей немецкий Минюст ждёт шагов по расследованию "отравления" "берлинского пациента".

"Это преступление должно быть расследовано в России", - цитирует слова представителя ведомства Deutsche Welle.

Однако речь идёт лишь о допросе самого Алексея, но никакой информации медицинского характера о нём российской стороне не выдавалось. Да и сами врачи берлинской клиники "Шарите", где лечили Навального, не допрашивались, так как речь шла о врачебной тайне. Разрешения на предоставление этих сведений Москве оппозиционер не дал.

В результате у Германии получилось разыграть с Россией своеобразный гамбит с "личными данными" Навального. На это же обратил внимание и известный телеведущий Владимир Соловьёв.

"Личные данные" это какие? То есть "Ланцету" передавать можно, а России нельзя? Или это данные по приёму лекарств, содержащих литий (активно используется для лечения биполярного расстройства личности)?" - поинтересовался российский журналист в своём авторском Telegram-канале "СОЛОВЬЁВ".

Напомним, речь идёт о публикации врачей берлинской клиники Charite в медицинском журнале The Lancet. Появилась она 23 декабря. В ней Навального ни разу не назвали по имени, ссылаясь на врачебную этику. Но за словосочетанием "44-летний пациент" Алексей легко угадывался. Среди любопытных моментов в статье есть информация, что в организме больного выявлено "несколько препаратов, в том числе атропин".