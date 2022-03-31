"Лакомый кусочек": Медведев объяснил польский план по разделу Украины

Территории Украины привлекают Польшу, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заметил, что Варшава уже открыто показывает карту раздела Украины.

Дмитрий Медведев рассказал, что на польском телевидении показывают карту Польши, в составе которой есть западные области Украины.

Вполне лакомым куском выглядят для Варшавы территории Украины,

- заметил зампредседателя Совбеза в статье для агентства Sputnik Polska.

У Польши не получится присоединить территории Украины законно. Однако Варшава постоянно использует один метод: риторику против России, которая зачастую переходит в истерику. Так Польша пытается оправдать свои неблаговидные планы, сказал Медведев.

Похоже, они надеются, что такая аргументация заранее оправдает их поступки перед всем миром,

- предположил Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев перечислил пять способов оставить Европу без газа. Речь идёт о решениях, принятых в ЕС.