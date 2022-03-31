Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращен...
Главная / Политика

"Лакомый кусочек": Медведев объяснил польский план по разделу Украины

31 марта 2022, 12:50  •  150 • Политика
Территории Украины привлекают Польшу, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заметил, что Варшава уже открыто показывает карту раздела Украины.
Дмитрий Медведев рассказал, что на польском телевидении показывают карту Польши, в составе которой есть западные области Украины.
Вполне лакомым куском выглядят для Варшавы территории Украины,
- заметил зампредседателя Совбеза в статье для агентства Sputnik Polska.
У Польши не получится присоединить территории Украины законно. Однако Варшава постоянно использует один метод: риторику против России, которая зачастую переходит в истерику. Так Польша пытается оправдать свои неблаговидные планы, сказал Медведев.
Похоже, они надеются, что такая аргументация заранее оправдает их поступки перед всем миром,
- предположил Дмитрий Медведев.
Ранее Медведев перечислил пять способов оставить Европу без газа. Речь идёт о решениях, принятых в ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


150
Источник
Похожие новости
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 05:15
"Пузырь надежды лопнул": Политолог наградил Зеленского позорным титулом
31 марта 2022, 01:45
За Южную Осетию рады, но: В Абхазии оценили идею присоединения к России
31 марта 2022, 09:20
"Видимо, передумали": Скабеева простым примером показала, почему нельзя верить Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 07:35
Коломойский не договорился: 2 ракетных удара нанесено по нефтебазе в Днепропетровске
31 марта 2022, 05:15
"Пузырь надежды лопнул": Политолог наградил Зеленского позорным титулом
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2022, 16:35
Украинские боевики опубликовали новое видео с пленными: "Так что выбирай!"
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
24 марта 2022, 14:00
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лаврову
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
25 марта 2022, 05:10
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.