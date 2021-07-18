"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь, чтобы вручить "письменное подозрение". Автор Telegram-канала "Голос Мордора" показал, как бы министр поехал на допрос, в одном фото.

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь, чтобы вручить "письменное подозрение". Министру вменяется якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований".

Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Главком", СБУ "обязала" Сергея Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь. Сообщается, что цель украинской стороны - "вручить письменное подозрение" и "провести процессуальные действия".

Автор Telegram-канала "Голос Мордора" поиронизировал на эту тему, показав фото вереницы танков - как бы Шойгу ехал в Мариуполь.

"Украинская прокуратура вызвала Шойгу на допрос в Мариуполь. Ладно, поехал", - гласит подпись к фото.