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"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
18 июля 2021, 14:00 • 448 • Политика
Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь, чтобы вручить "письменное подозрение". Автор Telegram-канала "Голос Мордора" показал, как бы министр поехал на допрос, в одном фото.
Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь, чтобы вручить "письменное подозрение". Министру вменяется якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований".
Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Главком", СБУ "обязала" Сергея Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь. Сообщается, что цель украинской стороны - "вручить письменное подозрение" и "провести процессуальные действия".
Автор Telegram-канала "Голос Мордора" поиронизировал на эту тему, показав фото вереницы танков - как бы Шойгу ехал в Мариуполь.
"Украинская прокуратура вызвала Шойгу на допрос в Мариуполь. Ладно, поехал", - гласит подпись к фото.
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