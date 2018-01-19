"Лаборатория Касперского" обвинила власти США в нарушении Пятой поправки

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Российская компания потребовала в американском суде отменить запрет на использование ее софта в госучреждениях США

Компания "Лаборатория Касперского" подала иск против американских властей в федеральный суд округа Колумбия. Она потребовала отменить распоряжение Министерства внутренней безопасности США о запрете на использование своих программ в госучреждениях, отмечается в документации.

В "Лаборатории" считают, что решение МВБ нарушило права компании, закрепленные Пятой поправкой к Конституции США. Она гарантирует право на судебное разбирательство, которого не было.

В компании отметили, что распоряжение министерства без решения суда наносит "невосполнимый ущерб репутации" и приводит к "продолжающимся значительным убыткам при продажах в США и за рубежом".

В четвертом квартале прошлого года продажи Kaspersky Lab в США упали на 61 процент, а во второй половине 2017 года - на 50 процентов (в сравнении с 2016-м).

При этом американские чиновники признали отсутствие доказательств того, что "Лаборатория Касперского" причастна к нарушениям информационной безопасности.