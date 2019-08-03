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"Лаборатория Франкенштейна" продавала военным США мертвые тела на опыты - СМИ
03 августа 2019, 01:39 • 36 • В мире
ФБР нашло "лабораторию Франкенштейна", сотрудники которой продавали военным мертвые тела для испытаний взрывчатки. Родственники погибших подали на главу лаборатории в суд.
В США агенты ФБР раскрыли "лабораторию Франкенштейна", действовавшую в Центре биологических ресурсов в Аризоне. На стене лаборатории висело мертвое тело мужчины, к которому была пришита голова женщины.
Выйти на любителей поизвращаться над трупами умерших помог случай и жадность сотрудников Центра биоресурсов. Примерно пять лет назад у американца Джима Штауффера скончалась мать. Женщина умерла от редкой формы болезни Альцгеймера. Центр биоресурсов уговорил Штауффера отдать тело его матери на изучение. Думая, что это поможет докторам лучше понять болезнь и научиться её лечить, американец согласился. Спустя некоторое время ему прислали назад ящик с пеплом. В сопроводительных документах указывалось, что это прах его матери.
Однако на самом деле Центр биоресурсов продал тело женщины военным для экспериментов. В частности, на трупе женщины испытывали действие автомобильной мины. Всего Центр продал порядка 20 тел без согласия родственников. Когда ФБР пришло в Центр с обыском, им предстала жуткая картина, на одной из стен висел труп мужчины с пришитой к нему головой женщины.
Узнав о судьбе тела своей матери, Штауффер и другие родственники погибших подали на главу Центра биоресурсов в суд. Они требуют возмещения морального вреда, сообщает RT.
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