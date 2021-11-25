"Ла-Манш - не кладбище": Макрон "делегировал" охрану границ от мигрантов Евросоюзу

Президент Франции Эммануэль Макрон "делегировал" охрану границ от мигрантов руководству Евросоюза. Он потребовал сделать так, чтобы история с гибелью направляющихся в Британию беженцев не повторилась.

Об этом стало известно по итогам срочного заседания правительства, которое созвал Макрон. Глава государства потребовал от Агентства ЕС по контролю границ Frontex "усилить меры контроля на внешних рубежах Евросоюза".

Франция не допустит превращения Ла-Манша в кладбище,

- приводит слова Макрона France-Presse.

Президент Франции также призвал чиновников привлечь к ответственности тех, кто виновен в гибели мигрантов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к Франции с призывом усилить контроль за незаконной миграцией и ужесточить борьбу с группировками, которые занимаются контрабандой людей. Этому предшествовала трагедия в Ла-Манше, где перевернулась лодка с мигрантами, направляющаяся в сторону Великобритании. В результате погибли 27 беженцев.