"Квазипереворот": Медведев прокомментировал события в Венесуэле

Российский премьер Дмитрий Медведв отметил, что никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти избранного президента страны. "Квазипереворот" — заявил он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался по ситуации, которая буквально в эти минуты происходит в Венесуэле. В частности, всю оппозиционную шумиху и противозаконные действия противников Мадуро он назвал " квазипереворотом".

" Это попытки выбрать другого главу государства вопреки действующей в стране конституции", - говорит Медведев.

О н отметил, что никто ни при каких обстоятельствах не может незаконными методами убрать избранного народом лидера.

О б этом российский премьер написал в своём микроблоге.



