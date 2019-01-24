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"Квазипереворот": Медведев прокомментировал события в Венесуэле

24 января 2019, 20:54  •  78 • Политика
Российский премьер Дмитрий Медведв отметил, что никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти избранного президента страны. "Квазипереворот" — заявил он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался по ситуации, которая буквально в эти минуты происходит в Венесуэле. В частности, всю оппозиционную шумиху и противозаконные действия противников Мадуро он назвал "квазипереворотом".
"Это попытки выбрать другого главу государства вопреки действующей в стране конституции", - говорит Медведев.
Он отметил, что никто ни при каких обстоятельствах не может незаконными методами убрать избранного народом лидера.
Об этом российский премьер написал в своём микроблоге.

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