"Кузькина мать" пришла откуда не ждали: Правнучка Хрущёва надеется разрушить США изнутри

Telegram-канал "Орда" обратил внимание на публикацию правнучки бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва - Нины Хрущёвой.

Статья была опубликована на сайте NBC. В ней автор, которая переехала в США ещё порядка 30 лет тому назад, "призывает к американской Perestroika", пишет ресурс в мессенджере.

Причина в том, что сомнительные высказывания президента Дональда Трампа о ситуации с коронавирусом отсылают её в поздний период Советского Союза "с его pokazukha".

Оцените жизненную иронию: отпрыск одного из главных социалистических лидеров своего времени пишет статью для леволиберального американского СМИ, в которой обвиняет президента США в чрезмерной "эсэсэсэрности", - отмечает Telegram-канал.

Автор ресурса пошутил, что это, вероятно, и есть та самая "кузькина мать", которую Хрущёв обещал показать, размахивая ботинком с трибуны ООН.