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"Кузькина мать" пришла откуда не ждали: Правнучка Хрущёва надеется разрушить США изнутри
26 мая 2020, 20:55 • 42 • Политика
Правнучка Хрущёва обвинила США в "чрезмерной эсэсэсэрности". Так, Нина Хрущёва в своей статье для NBC заметила, что сомнительные высказывания Трампа о ситуации с коронавирусом отсылают её в поздний период Советского Союза "с его pokazukha". "Кузькина мать" пришла откуда не ждали, заметил один из Telegram-каналов.
Telegram-канал "Орда" обратил внимание на публикацию правнучки бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва - Нины Хрущёвой.
Статья была опубликована на сайте NBC. В ней автор, которая переехала в США ещё порядка 30 лет тому назад, "призывает к американской Perestroika", пишет ресурс в мессенджере.
Причина в том, что сомнительные высказывания президента Дональда Трампа о ситуации с коронавирусом отсылают её в поздний период Советского Союза "с его pokazukha".
Автор ресурса пошутил, что это, вероятно, и есть та самая "кузькина мать", которую Хрущёв обещал показать, размахивая ботинком с трибуны ООН.
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