"Кузькина мать v 2.0": Лавров пообещал показать США "Сармат"

Заявление о готовности нового ракетного комплекса "Сармат", который, как и "Авангард", может быть встроен в СНВ-3, глава российского дипломатического ведомства сделал в эфире Первого канала, в программе "Большая игра".

Лавров напомнил, что российская сторона ранее уже говорила американцам о презентации новых систем, в том числе гиперзвукового оружия, а в конце ноября был официально показан комплекс "Авангард". Это было сделано в рамках двусторонней консультативной комиссии, созданной после заключения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2010 году.

Остальные системы, о которых весной 2018 года заявлял президент России Владимир Путин, не покрываются договором, добавил министр.

Напомним, официальная презентация комплекса "Авангард" вызвала серьёзный резонанс на Западе. Мнения звучали самые разные, но наравне с теми, кто попросту испугался, что Россия планирует показать США "Кузькину мать", нашлись и здравомыслящие люди.

Так, почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд рассказал, зачем Россия показала американцам новейший гиперзвуковой комплекс "Авангард". По мнению учёного, это "акт доброй воли России".

"Эта инициатива Москвы, на мой взгляд, призвана повысить заинтересованность США в продлении договора СНВ, поскольку без этого соглашения стороны не смогут проводить мониторинг ядерных арсеналов друг друга, в том числе комплексов "Авангард", - заявил Легвольд.