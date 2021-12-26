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"Куски Манхэттена" для великой России. Сатановский о принципах и выгоде

26 декабря 2021, 22:05  •  45 • Политика
Известный политолог Евгений Сатановский высказался о принципах и личной выгоде во власти. Он рассказал о планах чиновников создать "куски Манхэттена" для великой России.
Сатановский прокомментировал слова вице-премьера России Марата Хуснуллина, который отверг идею министра обороны Сергея Шойгу по созданию новых городов в Сибири. Заместитель председателя правительства решил, что на это уйдёт слишком много денег и будет слишком большая нагрузка на инфраструктуру.
По словам Сатановского, Шойгу и Хуснуллин отражают два принципиально разных подхода к градостроительству. В первом случае речь идёт о попытке развивать страну, о взгляде на дальнюю перспективу. Во втором - о попытке зарабатывать здесь и сейчас при минимальных затратах. В качестве примера политолог привёл программу реновации Москвы. Новые дома он назвал "несуразными кусками Манхэттена", которые не вписываются ни с архитектурной, ни с градостроительной точки зрения. Но которые приносят застройщикам огромные средства.
Для одного человека важен город и страна. А деньги - не более чем средство. Для другого они - цель. Разный подход, разные результаты. В итоге у одного есть страна, а у другого её нет. А как её не будет, так и денег не будет - кому он такой нужен?
- рассуждает Сатановский в Telegram.

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