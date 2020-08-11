"Кусачие собаки": Наёмники Blackwater сравнили военных США и России

Бойцы скандально известной американской частной военной компании Blackwater (Academi) поделились своим личным рейтингом боеспособности военных подразделений различных стран мира. В него вошли военные стран Африки, бойцы арабских стран и стран Азии, а также воины России и США.

На дне рейтинга американских наёмников находятся африканские племена, которых чевэкашники именуют не иначе как "мясо. По словам американцев, с ними даже воевать неинтересно, так как они часто стреляют в землю или вообще в своих и быстро разбегаются после нескольких жертв или выстрела из танка.

О регулярных войсках африканских стран наёмники из Blackwater имеют чуть более высокое мнение. От бойцов племён их отличает наличие формы и минимальные навыки стрельбы, однако на этом различия и заканчиваются, отмечают американцы. В их рейтинге "африканские регуляры" значатся как "мясо в упаковке".

Немного выше африканцев в рейтинге Blackwater идут военные, наёмники и регулярные войска арабских стран. По словам американцев, различий между этими тремя группами практически нет. Ни первые, ни вторые, ни третьи не имеют особого представления о стратегии и тактике. Обычно они просто выстреливают в сторону противника ящик патронов, зовя при этом на помощь и периодически подрывая себя. Впрочем, последние два пункта не относятся к "регулярам". Те, по словам американцев, обычно молчаливы и умеют пользоваться гранатами. Трусливы, но не паникёры. В рейтинге Blackwater значатся как "удобная мишень".

Далее в рейтинге, как ни странно, идут американские регулярные войска. По словам наёмников Blackwater, образ непобедимой американской армии создан исключительно благодаря кино. Без артподготовки, танков и авиаударов янки в принципе воевать не умеют, утверждают в американском ЧВК. Стреляют очень неплохо, отлично скоординированы, но робеют перед любым сопротивлением. Потери переживают тяжело, вплоть до полной потери боеспособности. Трусы. В рейтинге Blackwater значатся как "кусачие собаки".

О американских собратьях-наёмниках в Blackwater более хорошего мнения, чем о "регулярах". Отмечается, что чевэкашники умеют действовать как командой, так и в одиночку, а также прекрасные стрелки. Их единственное слабое место - мораль. В Blackwater их именуют "псы войны".

Открывают тройку лидеров рейтинга Blackwater наёмники из азиатских стран. По словам американских наёмников, эти бойцы способны доставить мучительную головную боль любому противнику. Они хитры, изобретательны и бесстрашны. Но только если действуют группой. В одиночку их боеспособность стремительно падает. В рейтинге проходят как "армия императора".

Второе место от Blackwater получили кавказцы и афганцы, так как умеют действовать группами, в одиночку, мотивированы и коварны. В бою действуют грамотно, умеют применять тактику и стратегию. Не пугаются техники и авиаударов, а также эффективно действуют из засад. В Blackwater их считают настоящими бойцами.

Первое же место американские наёмники отдали российским коллегам. В Blackwater их описывают не иначе как "лютый, кровавый пипец". По словам чевэкашников, русские дерутся до конца, до последнего патрона, а когда кончаются боеприпасы - пускают в ход всё, что есть под руками. Кроме того, они изобретательны и обладают прекрасной интуицией, а также не знают страха в принципе.