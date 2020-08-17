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"Курск" столкнулся с иностранной подлодкой, заявил экс-командующий Северным флотом

17 августа 2020, 14:20  •  130 • Политика
Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов в программе о гибели подлодки "Курск" заявил, что наш атомоход столкнулся с иностранной подводной лодкой. Попов подчеркнул, рассказывая об услышанном сигнале SOS: "Это я говорю впервые".
Бывший командующий Северным флотом России Вячеслав Попов в фильме телеканала "Россия 1" о гибели подводной лодки "Курск" впервые рассказал, как искали атомоход.
"Обнаружили мы сначала не её (подлодку "Курск" - ред.). По стукам и по некоторым другим визуальным элементам обнаружили другую лодку, не нашу, которая тоже пострадала, по моей оценке. И находилась неподалёку от "Курска". По стукам... А потом уже обнаружили "Курск". Лабораторный анализ показал, что эти стуки издавались не человеческой рукой, а автоматом. То есть это сигнал SOS - и это я говорю впервые, - передаваемый автоматом. На наших подводных лодках этого нет. Но эти сигналы мы засекли", - сказал Попов.
Поймав сигнал SOS, спасатели отправились в назначенную точку для оказания помощи.
"Мы туда пришли, кое-что увидели с лодки выпущенное, но потом убранное. По нашему предположению, этот радиобуй был для передачи, видимо, сигнала. А потом обнаружили и "Курск" неподалёку", - добавил Попов.
The New York Timew 29 августа 2000 года писала, что подводная лодка USS Memphis, действительно, следила за "Курском", а если быть совсем точными, то за российскими учениями, в ходе которых и произошла трагедия. Однако Пентагон так и не предоставил никакой информации о работе экипажа "Мемфис", но некоторые официальные лица всё же признают, что она действовала в роли шпиона. Была и ещё одна иностранная подлодка-шпион... Вероятно, на борту одной из них возникла нештатная ситуация, после чего и стали подавать сигнал SOS. Ведь откуда-то слышны были стуки?
По всей видимости, молчание Пентагона связано и с тем, что американская подлодка не только наблюдала...
"Моё глубокое убеждение, что это было столкновение с иностранной подводной лодкой, как первопричина дальнейшего развития трагедии", - сказал Попов.
Впрочем, официальная версия следствия несколько иная. Следователи полагают, что в торпедном отсеке произошёл взрыв. Но что его вызвало? Спустя годы, гибель подлодки "Курск" остаётся не только одной из самых трагичных страниц в истории флота, но и таинственных.

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