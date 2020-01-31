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"Курс ПАСЕ понятен - выбить денег": Сатановский о резолюции, признающей Россию стороной Минских соглашений
31 января 2020, 22:09 • 97 • Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ, называющей Москву стороной Минских соглашений. "Курс ПАСЕ понятен: выбить из провинциальных лохов денег", - комментирует ситуацию экономист и политолог Евгений Сатановский.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призывает Москву "полностью выполнять Минские соглашения" и "безоговорочно и в полном объёме сотрудничать с Объединённой следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности". Делегация России выступила против. Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
По мнению Сатановского, единственный вопрос - почему Россия во всём этом участвует? Всё дело в мазохизме или есть какой-то глубокий скрытый смысл? Эксперт предполагает, что, возможно, это делается с целью попрактиковаться в аппаратных интригах в безопасной обстановке и возможности лишний раз поругаться со старыми знакомыми, а также возможности выступить перед прессой.
В вопросе снятия санкций ПАСЕ также помочь не может, указывает политолог. Поэтому эксперт не видит особого смысла во всей истории с возвращением в организацию, впрочем, как и в самой ПАСЕ.
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