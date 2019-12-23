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"Курировали всю операцию британские спецслужбы": Экс-подполковник СБУ назвал виновных в катастрофе МН17

23 декабря 2019, 15:24  •  219 • Политика
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров озвучил свою версию катастрофы малайзийского боинга и назвал виновных в деле МН17. По его словам, украинские военные осуществили пуск ракеты комплекса "Бук", а после группа "скрытно покинула место пуска". "Курировали всю операцию сотрудники британских спецслужб", - резюмирует Прозоров.
17 июля 2014 года в небе над Донбассом произошла катастрофа с малайзийским "боингом". Но и пять лет спустя расследование JIT топчется на месте. В случившемся голословно обвиняют Россию и ополченцев Донбасса, а версий произошедшего всё больше.
Свою версию выдал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров на Youtube-канале "UKR LEAKS". Здесь он опубликовал свой документальный фильм-расследование "МН17: в поисках истины", напомнив, что в трагедии с малайзийским "боингом" погибло 298 человек.
"Кто и как сбил малайзийский "боинг"? Кому и зачем это было нужно?" - задаётся вопросом автор фильма.
Анализируя доказательства, представленные российской стороной по ЗРК "Бук", из которого, как утверждает следствие, и был нанесён удар по гражданскому авиалайнеру, и прочие документы, экс-подполковник СБУ приходит к выводу, что катастрофа МН17 - "результат провокации, заранее спланированной и осуществлённой высшим руководством Украины и западными спецслужбами".
Подготовка к ней, по мнению эксперта, проводилась в несколько этапов. В неё также было включено и открытие воздушного пространства над местом боевых действий, и фальсификация аудиозаписи переговоров, которые якобы вели ополченцы. Это не считая прочих фейков и вбросов в Сеть и СМИ.
В числе прочих этапов подготовки Прозоров обращает внимание на намеренно выведенную из строя Артёмовскую радиолокационную станцию, которая находилась под контролем украинских военных.
Экс-подполковник СБУ уверен - пуск ракеты из ЗРК "Бук" был осуществлён украинской стороной. И даже называет конкретный полк, проводивший спецоперацию по МН17 - батарея 156-го полка. А после того как ракетный удар был нанесён по авиалайнеру, группа "скрытно покинула место пуска".
Перечисляя тех, кто ещё виновен в катастрофе малайзийского "боинга" прямо или косвенно, Прозоров называет экс-президента Украины Петра Порошенко, экс-главу СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко, экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко.
"Курировали всю операцию сотрудники британских спецслужб", - резюмировал свой перечень причастных к катастрофе МН17 эксперт.

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