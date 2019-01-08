"Курилы. Стадия принятия: торг": В Сети посмеялись над предложением Японии отказаться от компенсаций

Япония предложила России отказать от компенсации по Курилам. Пользователи Сети указали, что Россия даже не комментирует подобные инициативы. Ну, а Страна восходящего солнца как раз проходит все стадии принятия неизбежного: "Курилы. Стадия принятия: торг".

Напомним, сегодня, 8 января, СМИ сообщили о том, что Япония хочет предложить России отказаться от послевоенных компенсаций по Курильским островам.

"Курилы. Стадии принятия неизбежного. Стадия третья - торг. Обращаю внимание, что торгуется именно Япония. Россия не комментирует и наблюдает. Помните, как у Моэма? Главное - это умение держать паузу", - пишет в своём микроблоге медиаэксперт Юлия Витязева.

Подписчики тут же отреагировали на эту новость.

"Жду, когда в финале Япония вместе с отказом от притязаний на российские территории ещё и компенсацию предложит. И вот именно её размер и есть смысл обсуждать!" - смеются комментаторы.