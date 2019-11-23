Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьев НАВОДИТ ПОРЯДОК в студии! "Политический украинец" рассмешил в...
«Меняет точку зрения на ходу»: почему Борис Джонсон сравнил «вмешательство Москв...
Михаил Делягин. Чем человек отличается от общечеловека
Путин назвал самой важной задачей "Единой России" работу по реализации нацпроект...
Главная / Политика

"Курилы будут предметом торга?": "Американский" поворот в мирном договоре Москвы и Токио

23 ноября 2019, 20:24  •  78 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров заявил представителям СМИ о том, что Япония должна признать суверенитет РФ над южной частью Курильских островов для того, чтобы заключить мирный договор. При этом министр отметил, что военный союз США и Японии препятствует заключению мирного договора. Пользователи Рунета в ответ задали логичный вопрос при таком повороте дела: "Если американцы уйдут, то Курилы будут предметом торга?"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал для журналистов заявление генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что правительство страны продолжит переговоры по мирному договору на основе своей базовой позиции. Сначала Токио требует решения территориального спора, а после уже заключения мирного договора.
Москва же, напомнил Лавров, настаивает на том, чтобы сначала "признать территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями", в том числе и южной частью Курильских островов. Таким образом будут признаны итоги Второй мировой войны. А уже потом между двумя странами будет возможность продолжить обсуждение вопроса.
Особую озабоченность Москвы вызывает военно-политический союз Токио и Вашингтона. По мнению российского министра, этот альянс препятствует заключению мирного договора между Россией и Японией.
"Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям", - цитирует ТАСС Лаврова.
Глава МИД РФ напомнил также, что уже во время согласования декларации 1956 года было ясно: реализация возможна только при полном выполнении пунктов этого документа и только при полном отсутствии американских военных на территории Японии.
Лавров также уточнил, что и по линии Министерства иностранных дел, и по линии Совета безопасности Токио получил от Москвы "перечень конкретных озабоченностей РФ в сфере безопасности", возникших в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона. Тем более что данный союз не только существует, но и крепнет.
Телеведущий Владимир Соловьёв процитировал у себя в Twitter слова Лаврова о том, что военный союз США и Японии препятствует заключению мирного договора Москвы и Токио.
"Если американцы уйдут, то Курилы будут предметом торга?" - задалась в ответ вопросом Гур @mila_lg70.
Фото: скриншот twitter/mila_lg70
"Старая песня", - отмечает @Little_boy21.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
22 ноября 2019, 21:39
На защиту Литвы от "красной угрозы" натаскивают "железных волков"
22 ноября 2019, 21:39
"Мало не покажется": Онищенко предупредил о главной опасности лекарств в кредит
23 ноября 2019, 17:09
"Нужны реальные политики": Сенатор тонко поддел Киев за план "возвращения" Крыма
23 ноября 2019, 15:09
Путин назвал самой важной задачей "Единой России" работу по реализации нацпроектов
23 ноября 2019, 20:24
"Курилы будут предметом торга?": "Американский" поворот в мирном договоре Москвы и Токио
22 ноября 2019, 21:39
"Вопрос завтрашних войн": "Русский гигант" дал свой рецепт защиты семьи и детей
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 ноября 2019, 00:54
«Маск подаст»: Россия не выделила США мест на «Союзах» (Руслан Осташко)
23 ноября 2019, 00:54
Примаков пытался уволить Путина дважды. История от человека "из кабинета напроти...
23 ноября 2019, 07:24
Отсутствие стратегии — тоже стратегия. Что нам делать с Украиной
23 ноября 2019, 10:39
Украинские националисты вышли на новый уровень: Макрону и Меркель пригрозили расправо...
23 ноября 2019, 10:39
"В 2024 году он уйдёт - 99 процентов": Делягин объяснил внезапные откровени...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2019, 05:54
Последний шанс упущен: "Нафтогаз" показал "Газпрому" горы и плясунью - фото
21 ноября 2019, 00:09
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
17 ноября 2019, 18:09
"Может случиться и в 35, и в 45 лет": Кардиолог признался, что случай с Исаевым - это далеко не редкость
18 ноября 2019, 03:54
Учат детей русофобии за госсчет? Блогер не сдержался в ответ на дискриминацию в Воронеже
22 ноября 2019, 00:24
Записки киевлянки: С утра Украина пыжится размовлять, но к вечеру расслабляется и переходит на русский
18 ноября 2019, 10:24
"Может и обидеться": Политолог оценил дерзкое заявление Лукашенко о союзе с Россией
22 ноября 2019, 08:39
Дело о пропавшей сантехнике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.