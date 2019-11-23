"Курилы будут предметом торга?": "Американский" поворот в мирном договоре Москвы и Токио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал для журналистов заявление генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что правительство страны продолжит переговоры по мирному договору на основе своей базовой позиции. Сначала Токио требует решения территориального спора, а после уже заключения мирного договора.

Москва же, напомнил Лавров, настаивает на том, чтобы сначала "признать территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями", в том числе и южной частью Курильских островов. Таким образом будут признаны итоги Второй мировой войны. А уже потом между двумя странами будет возможность продолжить обсуждение вопроса.

Особую озабоченность Москвы вызывает военно-политический союз Токио и Вашингтона. По мнению российского министра, этот альянс препятствует заключению мирного договора между Россией и Японией.

"Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям", - цитирует ТАСС Лаврова.

Глава МИД РФ напомнил также, что уже во время согласования декларации 1956 года было ясно: реализация возможна только при полном выполнении пунктов этого документа и только при полном отсутствии американских военных на территории Японии.

Лавров также уточнил, что и по линии Министерства иностранных дел, и по линии Совета безопасности Токио получил от Москвы "перечень конкретных озабоченностей РФ в сфере безопасности", возникших в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона. Тем более что данный союз не только существует, но и крепнет.

Телеведущий Владимир Соловьёв процитировал у себя в Twitter слова Лаврова о том, что военный союз США и Японии препятствует заключению мирного договора Москвы и Токио.

"Если американцы уйдут, то Курилы будут предметом торга?" - задалась в ответ вопросом Гур @mila_lg70.

Фото: скриншот twitter/mila_lg70

"Старая песня", - отмечает @Little_boy21.