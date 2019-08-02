"Курилы - наша земля": "Сожаления" Токио разбились о русский флаг

Как сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве, представление японской стороны было ими отклонено. В то же время японская сторона не заявляла протест, это было скорее "выражение недовольства", пояснили в российском посольстве.

Это наша земля

Комментируя позицию Токио, Дмитрий Медведев в пятницу заявил, что она не вызывает у Москвы беспокойства. "Это наша земля, это субъект России", — напомнил он.

По словам Медведева, Курильские острова являются частью Сахалинской области. "Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" – задал он риторический вопрос.

Флаг России над Курилами спущен не будет

Ранее в июне президент России Владимир Путин в ответ на вопрос ведущего программы "Вести в субботу" телеканала "Россия-1" Сергея Брилёва заявил, что российский флаг не будет спущен над Курильскими островами, какие бы территориальные претензии у Японии к России ни были. "Ну нет таких планов у нас", — заявил президент.

Более того, Россия разрабатывает планы развития инфраструктуры Курильских островов, напомнил лидер. Эти планы являются частью глобальных планов развития Дальнего Востока, и они будут реализовываться, подчеркнул президент.

Мирный договор без предварительных условий

Вопрос о Южных Курилах снова попал в фокус внимания после предложения Владимира Путина к Японии заключить мирный договор без всяких предварительных условий. После этого японский премьер Синдзо Абэ сообщил о договорённости на основе Советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает передачу Японии двух из спорных островов.

В обмен Япония должна вывести со своей территории все американские войска.

История вопроса

Япония предъявляет претензии на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, основываясь на двустороннем Трактате о торговле и границах 1855 года. В 1956 году между СССР и Японией была подписана Совместная декларация, по которой Москва соглашалась обсудить возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана при условии заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа в Декларации не затрагивалась.

Однако Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, сохраняя претензии на все острова Курильской гряды. Таким образом, мирный договор между двумя странами по итогам Второй мировой войны так и не был подписан.