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"Кураторы в шоке": Политологи предсказали "команде Зе" импичмент

04 августа 2020, 02:45  •  21 • Политика
Политологи предсказали "команде Зе" импичмент, указав на то, что кураторы Владимира Зеленского "находятся в шоке" от происходящего на Украине.
Украинцы совершили тяжёлую, трагическую ошибку, доверив власть команде Владимира Зеленского. Это озвучила депутат Верховной рады и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, пишет РИА ФАН.
Как считает политик, ошибку можно исправить на региональных выборах осенью 2020 года.
Как заявил главред журнала "Архонт" Антон Бредихин, он был уверен, что на президентских выборах в 2019 году победит Тимошенко. Однако для украинцев устроили шоу, в рамках которого победили дилетанты.
И не исключено, что вскоре Зеленского ждёт импичмент, ибо "кураторы в шоке" от "команды Зе", перед которой стояла задача по перехвату голосов юга и востока Украины.
"Свою миссию они отыграли. Оттого и вопрос импичмента вполне может возникнуть в украинском политическом дискурсе, а возможно, и доведён до конца", - заявил эксперт.
Непосредственно политолог Юрий Якорь добавил, что любой оппозиционный политик считает, что избиратели совершили ошибку, проголосовав за конкурента. И Тимошенко не является исключением, она лишь пытается напомнить о себе перед выборами.

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