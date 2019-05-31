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"Купившему одну войну вторая в подарок…": Зеленскому напомнили об участи Гитлера

31 мая 2019, 10:09  •  79 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил о том, что его страна якобы ведёт две войны: одну с Россией, другую с коррупцией. "Купившему одну войну вторая в подарок…" - иронично прокомментировали это заявление в Сети и напомнили Зеленскому об участи Адольфа Гитлера, который тоже воевал на два фронта.
"У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - такое заявление сделал новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом.
Оба, по данным администрации главы государства, обсудили непростую политическую ситуацию в стране. Когда разговор зашёл о досрочных выборах в Верховную раду, тут-то Зеленский и проговорился про "две войны".
В Сети это заявление встретили с иронией.
"Войну со здравым смыслом они там точно ведут и уверенно в ней побеждают".
"Из серии: купившему одну войну вторая в подарок…" - пошутили интернет-пользователи и напомнили президенту Украины об участи лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, который тоже воевал на два фронта.
"Последний, кто вёл войну на два фронта, был Гитлер".
Фото: twitter/UrgIntellegence.
В комментариях под постом тоже было немало саркастичных замечаний.
"В общем, "эта музыка будет вечной, если я заменю..." Причём неважно что: батарейку, президента, посла, - пишут интернет-пользователи. - И получается, самый умный и честный в этом гадюшнике, как ни странно, Игорь Валерьевич (украинский олигарх Игорь Коломойский, предложивший Зеленскому объявить на Украине дефолт. - ред.) - таки нужен дефолт…"
"А второй фронт - это с кем или с чем? С врожденной жадностью, глупостью и желанием постоянно во всем пролететь на халяву?"

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