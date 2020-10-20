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"Купите палку Бандеры!": Как на Украине декоммунизировали колбасу

20 октября 2020, 02:00  •  27 • Политика
Украина активно борется со всем, что имеет хотя бы опосредованное отношение к России, в результате чего эта борьба порой принимает совершенно неожиданные обороты. Эксперт рассказал, как в Харькове пытались декоммунизировать колбасу: "Купите палку Бандеры!".
Харьковские гражданские активисты обратились к Украинскому институту национальной памяти с жалобой на местный мясокомбинат. Активисты взбунтовались против колбасы "Советская", которая открыто нарушает украинский закон о запрете советской идеологии. Они потребовали декоммунизировать колбасу и привести её в соответствие с национальным законодательством.
Председатель комитета госстроительства Новороссии Владимир Рогов поддержал требования харьковчан, отметив, что украинская версия "Советской" колбасы является всего лишь жалким подобием настоящей советской колбасы и только позорит свои коммунистические корни.
Это скорее продукт мясосодержащий со вкусом, идентичным колбасному. Как и президент Украины Владимир Зеленский - идентичный натуральному, - отметил Рогов в разговоре с Nation News.
Он напомнил, что, пока на Украине идёт война, готовится "воровство земли" (речь об открытии рынка земли), а страна захлёбывается от эпидемий, Зеленский предлагает гражданам узаконить марихуану. Это один из пяти вопросов, которые глава государства поднял для национального обсуждения.
По словам Рогова, сегодня Киев пытается проводить откровенно русофобскую политику, несмотря на то, что более половины населения хорошо относится к России.
А колбаса, конечно, должна быть переименована. Неплохо же звучит: "Купите палку Бандеры", - предложил свой вариант эксперт.

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