"Купился на пропаганду Кремля": Шведского бизнесмена осыпали бранью на родине за поддержку Путина

Шведская Dagens Nyheter на днях опубликовала интервью с главой крупного концерна Stena AB Даном Стеном Ульссоном, в котором тот заявил, что Крым - это исторически российская территория.

Бизнесмен объяснил, что Украине полуостров достался лишь из-за Никиты Хрущёва, который хотел выиграть для себя политические очки. Ульссон назвал передачу полуострова "мерой, на которую они пошли с перепоя". По его словам, эта земля всегда была русской.

Эти высказывания шведского бизнесмена вызвали шквал критики по всей Скандинавии. Реакция была настолько негативная, что сама Dagens Nyheter поспешила опубликовать разгромный материал, в котором утверждается, что "передовой представитель шведского бизнеса" просто-напросто "полностью купился на пропаганду Кремля".

Ульссон якобы является ярым поклонником Владимира Путина, а это в Европе расценивается как дурной тон и звучит как оскорбление. Издание утверждает, что Ульссон поддерживает не только "историческую неправду", но и нынешние "вторжения" России в другие страны.

Тезис о российском Крыме, по словам автора Микаэля Виниарски, не выдерживает критики: он намекает на то, что Россия владела полуостровом "всего" 200 лет, а изначально его владыками вообще были крымские татары.

Читатели статьи с такой трактовкой явно не согласны: "Так что же, по логике Виниарски, Крым должен принадлежать татарам? Это всё равно как сказать, что Балканы должны принадлежать Турции, потому что ими 400 лет правила Османская империя", - иронизирует один из комментаторов.