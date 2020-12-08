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"Купился на пропаганду Кремля": Шведского бизнесмена осыпали бранью на родине за поддержку Путина

08 декабря 2020, 16:55  •  125 • Политика
Шведские СМИ осыпали бранью одного из крупнейших бизнесменов Скандинавии Дана Стена Ульссона за то, что он сказал правду о "русском" Крыме. Его тут же обвинили в поддержке Путина и заявили, что он "купился на пропаганду Кремля".
Шведская Dagens Nyheter на днях опубликовала интервью с главой крупного концерна Stena AB Даном Стеном Ульссоном, в котором тот заявил, что Крым - это исторически российская территория.
Бизнесмен объяснил, что Украине полуостров достался лишь из-за Никиты Хрущёва, который хотел выиграть для себя политические очки. Ульссон назвал передачу полуострова "мерой, на которую они пошли с перепоя". По его словам, эта земля всегда была русской.
Эти высказывания шведского бизнесмена вызвали шквал критики по всей Скандинавии. Реакция была настолько негативная, что сама Dagens Nyheter поспешила опубликовать разгромный материал, в котором утверждается, что "передовой представитель шведского бизнеса" просто-напросто "полностью купился на пропаганду Кремля".
Ульссон якобы является ярым поклонником Владимира Путина, а это в Европе расценивается как дурной тон и звучит как оскорбление. Издание утверждает, что Ульссон поддерживает не только "историческую неправду", но и нынешние "вторжения" России в другие страны.
Тезис о российском Крыме, по словам автора Микаэля Виниарски, не выдерживает критики: он намекает на то, что Россия владела полуостровом "всего" 200 лет, а изначально его владыками вообще были крымские татары.
Читатели статьи с такой трактовкой явно не согласны: "Так что же, по логике Виниарски, Крым должен принадлежать татарам? Это всё равно как сказать, что Балканы должны принадлежать Турции, потому что ими 400 лет правила Османская империя", - иронизирует один из комментаторов.
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