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"Купаться не придётся": Атаковавшие Азовское море медузы выгнали украинцев из воды

22 августа 2019, 03:54  •  99 • В мире
Излюбленный украинцами курорт в городе Геническе Херсонской области подвергся нашествию медуз, которыми наполнены сейчас прибрежные воды Азовского моря. Купание стало невозможным, констатируют туристы и отдыхающие.
Как сообщается в Telegram-канале "ХС.Харьков", морские обитатели оккупировали практически всю акваторию поблизости от берегов. "Море превратилось в суп с галушками", - шутят пользователи Сети.
"Купаться не придётся", - заключает Olga Mobi. "Ого, как много", - отмечает Vitalis.
"Только не говорите, что мэр Геническа не может отогнать медуз мегафоном", - иронизирует Максим Синёв.
Ранее западные СМИ сообщали, что из-за небывалой жары медузы появились в ряде озёр Европы. В частности, их заметили в нескольких водоёмах Германии, столбики термометров в которой впервые в истории метеонаблюдений поднялись до +42,6 градуса (город Линген в Нижней Саксонии).

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