"Купаться не придётся": Атаковавшие Азовское море медузы выгнали украинцев из воды

Как сообщается в Telegram-канале "ХС.Харьков", морские обитатели оккупировали практически всю акваторию поблизости от берегов. "Море превратилось в суп с галушками", - шутят пользователи Сети.

"Купаться не придётся", - заключает Olga Mobi. "Ого, как много", - отмечает Vitalis.

"Только не говорите, что мэр Геническа не может отогнать медуз мегафоном", - иронизирует Максим Синёв.

Ранее западные СМИ сообщали, что из-за небывалой жары медузы появились в ряде озёр Европы. В частности, их заметили в нескольких водоёмах Германии, столбики термометров в которой впервые в истории метеонаблюдений поднялись до +42,6 градуса (город Линген в Нижней Саксонии).