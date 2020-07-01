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"Культура унижения"? Звезду "Зачарованных" послали к психологу из-за высказываний против России
01 июля 2020, 01:00 • 62 • Политика
Звезду сериала "Зачарованные" актрису Алиссу Милано высмеяли за русофобию её же сограждане. Американцы не поняли, о какой "культуре унижения" Путиным она ведёт речь, и послали её к психологу из-за высказываний против России.
На своей странице в Twitter Милано призвала подписчиков обратить внимание, на кого нацелены действия президента России Владимира Путина и правых американских политиков. Они, по мнению актрисы, "вооружают культуру публичного унижения".
Звезда "Зачарованных" отметила также, что в России началась кампания по дезинформации. Якобы в России отчаянно критикуют движение Black Lives Matter и распространяют этот негатив по миру.
"Будьте бдительны, следите, что вы публикуете в социальных сетях", - попросила сограждан Алисса Милано.
Подписчики пламенного твита и призывов не поняли. Русофобских настроений они совсем не разделяют. Некоторые напомнили, что движение Black Lives Matter не просто критиковала, а открыто высмеивала сама Милано. Для съёмок в одном из скетчей гримёры сделали её афроамериканкой. Кроме того, актриса двулична: она утверждает, что борется за правду на просторах интернета, а сама удаляет негативные комментарии под фотографиями, где она в образе темнокожей.
"Довольно впечатляющая эволюция: от известной детской актрисы до сумасшедшей", "Сходи к психологу", оценили твит подписчики.
"Ха-ха, какая шутка! Во всём виновата Россия? Тогда у вас есть проблемы. Вы можете в первую очередь подумать о себе?" - предложил один из комментаторов.
"Вы хоть сами верите в то, что написали? Кажется, вам пора провериться на психическое заболевание", - написал ещё один американец.
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