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"Кулеба головного мозга" не помог Украине в день госпереворота. Но без бунта может не обойтись

01 декабря 2021, 21:45  •  197 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позволил себе угрозы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Но этим своему государству он вовсе не помог. Политолог Юрий Кот рассказал о "Кулебе головного мозга" и отметил, что без бунта может не обойтись.
Дмитрий Кулеба заявил, что если лидер Белоруссии Лукашенко действительно признает Крым русским, то Украина будет действовать "по полной программе". Глава внешнеполитического ведомства Незалежной также заметил, что в вопросах, касающихся Крыма, Киев не "позволяет себе воздержания".
Есть уже даже такое выражение в украинской политике - "Кулеба головного мозга". Слова с угрозами в адрес Белоруссии - это нечто невообразимое. Обычно говорят, короля играет свита, а на Украине шут играет всю свиту. Есть такое ощущение, что в каждого из них вселился маленький Зеленский, который просто заразил их идеей рассказа о Нью-Васюках, и они все собираются устраивать очередной шахматный чемпионат Вселенной,
- саркастично подметил политолог.
Он подчеркнул: Киев ничего не может сделать Белоруссии, так как Украина сейчас полностью зависит от белорусской энергетики. Если от неё отказаться, украинцы начнут замерзать по-настоящему.
"И люди начнут бунтовать, и снесут всех этих Кулеб к чёртовой матери. Любые угрозы в адрес Белоруссии - это просто бессмысленное сотрясание воздуха", - уверен Юрий Кот.
Если представить, что Украина отказалась от поставок нефтепродуктов и электроэнергии Белоруссией из России, то страну придётся отапливать кизяками, а для машин и танков топлива не будет вовсе. Тогда, предположил политолог, Кулеба и его подельники попросят Вашингтон или Лондон выпустить большой сюжет на каком-нибудь западном телеканале о том, какой ужасный Лукашенко.
"От Украины ничего не зависит вообще, ни во внутренней политике - там всё решают Вашингтон с Лондоном, - ни во внешней. Единственное, что они могут себе позволить, - это бессмысленно сотрясать воздух, устраивать какие-то скетчи по телевизору. Но от этого лучше не становится", - подчеркнул собеседник Царьграда.
По его мнению, без бунта может не обойтись. Украинцы вполне могут убрать нынешнюю власть и поставить нормальных людей, которые будут думать о благополучии всего народа.
В интересах украинского народа дружба, максимальная солидаризация во всех возможных интеграционных проектах с Белоруссией и Россией. Никому другому русские люди, живущие на Украине (а украинцы - это русские люди), не нужны. Для Запада украинцы - это просто источник каких-то доходов на уровне чернозёмов, лесов, ресурс бесплатной рабочей силы и так далее. Можно только посочувствовать украинцам, что они так долго терпят таких мерзавцев во власти,
- заключил Юрий Кот.
Напомним, во время пресс-марафона несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте. Якобы он намечен на 1 декабря. Как и прогнозировали эксперты, никаких волнений на территории Украины не случилось.

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